Sản phụ mắc hội chứng hiếm gặp, đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn con 20/11/2025 17:16

Ngày 20-11, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa cứu sống sản phụ mắc hội chứng Marfan, bị bóc tách động mạch chủ cấp tính nguy hiểm hiếm gặp. Đây là tình trạng tim mạch đặc biệt nguy kịch, đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn thai nhi.

Bệnh nhân là chị SK (1989, quốc tịch Campuchia).

Theo BS CKII Nguyễn Thái An, Trưởng khoa Hồi sức Phẫu thuật tim, thai phụ được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy giữa tháng 10 trong tình trạng đau ngực dữ dội, thai 38 tuần.

Nhờ được phát hiện sớm và chuyển viện kịp thời, bệnh nhân được chẩn đoán mắc hội chứng Marfan - biến chứng bóc tách động mạch chủ cấp – tình trạng có tỉ lệ tử vong rất cao, đặc biệt trong 48 giờ đầu.

Bệnh nhân tái khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC

Thách thức lớn nhất của ê-kíp là xử lý đồng thời tình trạng tim mạch nguy cấp và đảm bảo an toàn cho thai nhi. Do nguy cơ băng huyết cao sau mổ lấy thai, thời điểm can thiệp tim mạch phải được cân nhắc chặt chẽ.

Bệnh viện Chợ Rẫy đã hội chẩn khẩn với Bệnh viện Hùng Vương và quyết định mổ lấy thai cấp cứu. Bé trai chào đời khỏe mạnh; sản phụ được xử trí cầm máu dự phòng.

Khoảng 24–36 giờ sau đó, ê-kíp tiếp tục phẫu thuật điều trị bóc tách động mạch chủ. Ca mổ kéo dài 8 giờ, thay toàn bộ gốc và đoạn động mạch chủ lên bằng mạch máu nhân tạo, đồng thời bảo tồn van động mạch chủ. Nhờ đó, bệnh nhân tránh được việc phải dùng thuốc kháng đông suốt đời.

BS Thái An cho biết Marfan có tỉ lệ mắc khoảng 1/3.000–1/5.000. Tuy nhiên, không phải ai cũng gặp biến chứng nặng khi mang thai.

Nhiều năm qua, Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ ghi nhận khoảng 5 sản phụ có tổn thương động mạch chủ trong thai kỳ và đều được cứu sống; đây là trường hợp đầu tiên liên quan đến hội chứng Marfan.