Cần Thơ: Cứu sống bệnh nhân bị vết thương thủng tim

(PLO)- Nam bệnh nhân bị đâm thủng tim, ngưng thở may mắn được các bác sĩ bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ thực hiện phẫu thuật cấp cứu kịp thời.

Ngày 20-11, thông tin từ bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật cấp cứu để cứu sống người đàn ông bị đâm thủng tim.

Bệnh nhân là ĐVT (54 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) nhập viện cấp cứu trong tình trạng lơ mơ sau xô xát nghi bị đâm thủng tim

Người nhà cho biết trước đó 30 phút bệnh nhân xảy ra xô xát và bị đâm (chưa rõ hung khí) nằm bất động.

Tại khoa Hồi sức cấp cứu bệnh nhân tím tái khó thở, thở ngáp, mạch và huyết áp không đo được, tim rời rạc nghe không rõ. Tiến hành hội chẩn viện khẩn cấp với chẩn đoán vết thương thủng tim gây chèn ép tim cấp.

Ê kíp tiến hành mổ khẩn cấp trong tình trạng bệnh nhân ngưng tim, xoa bóp tim ngoài lồng ngực có tim đập lại rời rạc. Mở ngực trái bệnh nhân, bác sĩ phát hiện màng tim căng cứng, tim ngừng đập, mở màng tim.

Ê kíp bác sĩ bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ tiến hành phẫu thuật cấp cứu tối khẩn cứu sống bệnh nhân bị vết thương thủng tim.

Trong khoang màng tim có khoảng 500ml máu loãng và cục, vết thương thủng tâm thất phải khoảng 1cm và thủng thuỳ trên phổi trái. Ê kíp phẫu thuật xử trí khâu vết thương tim, xoa bóp tim trực tiếp, tim đập lại. Sau 1 phút tim đập ổn định nhịp xoang điều 100 lần/ phút, huyết áp 100/60mmHg. Khâu lại vết thương thuỳ trên phổi trái.

Sau phẫu thuật bệnh nhân đã ổn định

Hiện bệnh nhân tỉnh, sinh hiệu ổn định. Theo BSCKII. Phạm Văn Phương, Phó Giám đốc, Phụ trách Điều hành Bệnh viện đây là trường hợp cấp cứu tối khẩn, nếu không mở ngực kịp thời giải áp khoang màng tim và khâu vết thương tim thì chắc chắn tử vong.