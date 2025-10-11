Dấu ấn mới của y tế Côn Đảo từ 2 ca mổ 'không cấp cứu' đầu tiên 11/10/2025 13:26

Ngày 11-10, Sở Y tế TP.HCM cho biết Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo đã chính thức triển khai các ca phẫu thuật theo chương trình, đánh dấu bước tiến mới trong nâng cao chất lượng điều trị ngoại khoa tại địa phương.

Theo Sở Y tế, vào ngày 9-10, ê-kíp bác sĩ luân phiên công tác tại Côn Đảo từ Bệnh viện Bình Dân phối hợp cùng các bệnh viện Trưng Vương, Chấn thương Chỉnh hình đã thực hiện thành công hai ca phẫu thuật nội soi cắt túi mật cho bệnh nhân nữ 51 và 53 tuổi.

Đây là những ca phẫu thuật có kế hoạch đầu tiên, sau nhiều ca mổ cấp cứu được triển khai trước đó.

Các bác sĩ phẫu thuật và gây mê của BV Bình Dân, BV Trưng Vương, BV Chấn thương Chỉnh hình đang chuẩn bị cho ca phẫu thuật chương trình đầu tiên tại Côn Đảo. Ảnh: SYT

Trong quá trình mổ, các bác sĩ đã hội chẩn trực tuyến với chuyên gia từ Bệnh viện Bình Dân để xử lý các yếu tố nguy cơ như dính ổ bụng hay gây mê khó do bệnh lý khớp thái dương – hàm.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ và chuẩn bị chu đáo, cả hai ca đều thành công, bệnh nhân hồi phục tốt và dự kiến xuất viện sau 2 ngày.

Sắp tới, các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân sẽ hỗ trợ Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo chuẩn hoá quy trình gây mê, dự phòng đầy đủ các tình huống xảy ra trong khi phẫu thuật chương trình những trường hợp khó. Từ đó, từng bước nâng cao chất lượng gây mê hồi sức cho Trung tâm y tế địa phương có chất lượng quy chuẩn tương tự đang triển khai ngay tại Bệnh viện Bình Dân.

Theo Sở Y tế TP.HCM, việc triển khai phẫu thuật chương trình không chỉ giúp người dân đặc khu Côn Đảo được điều trị chuyên khoa ngoại ngay tại địa phương, mà còn góp phần chuẩn hoá quy trình gây mê, phẫu thuật, hướng tới mô hình hoạt động như một bệnh viện chuyên khoa.

Phẫu thuật chương trình (phẫu thuật có kế hoạch) khác với phẫu thuật cấp cứu, khi bệnh nhân được khám, xét nghiệm, hội chẩn đầy đủ trước mổ. Mô hình này giúp tăng an toàn cho người bệnh, giảm tỉ lệ biến chứng, đồng thời tối ưu hoá nguồn lực y tế.

Sở Y tế đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ bác sĩ luân phiên tại đặc khu Côn Đảo cùng sự chỉ đạo chuyên môn từ xa của các chuyên gia Bệnh viện Bình Dân, coi đây là bước khởi đầu quan trọng để nâng cao chất lượng điều trị ngoại khoa cho người dân nơi đảo xa.