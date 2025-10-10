Phẫu thuật robot cắt trọn khối bướu khổng lồ cho bệnh nhân ung thư thận

Ngày 10-10, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật robot cắt trọn bướu thận lớn có huyết khối bướu lan sâu 76 mm trong tĩnh mạch chủ dưới. Đây là trường hợp có huyết khối bướu lớn nhất được xử lý hoàn toàn bằng robot, không cần phối hợp mổ mở như trước đây.
Người bệnh là anh TDL (48 tuổi, quê Quảng Trị), phát hiện bướu thận tình cờ qua khám sức khỏe định kỳ. Khối bướu chiếm gần toàn bộ thận phải, kích thước 68 x 86 x 138 mm, có huyết khối lan sâu vào tĩnh mạch thận và tĩnh mạch chủ dưới, đe dọa tính mạng nếu không can thiệp.
Ca phẫu thuật kéo dài 8 giờ liên tục với sự phối hợp của 4 ê-kíp là tiết niệu, gan mật, tim – mạch máu và gây mê hồi sức. Các bác sĩ đã di động gan, bộc lộ tĩnh mạch chủ đoạn sau gan, cắt bỏ toàn bộ thận phải cùng huyết khối bướu.
Ca phẫu thuật thành công, người bệnh chỉ mất 600 ml máu, không cần truyền, hồi phục nhanh và xuất viện sau 10 ngày.
Theo chuyên gia, ung thư biểu mô tế bào thận (RCC) là loại ung thư phổ biến, đứng thứ 6 ở nam và thứ 10 ở nữ. Theo số liệu năm 2022, toàn cầu ghi nhận 434.840 ca mắc mới và 155.953 ca tử vong.
Bệnh thường gặp ở người lớn tuổi, tỉ lệ tử vong cao tại châu Âu và châu Á. Khoảng 4–10% bệnh nhân có huyết khối bướu trong tĩnh mạch. Nếu không điều trị kịp thời, người bệnh có thể phù nề nặng, rối loạn tim mạch, đau bụng, nguy cơ tử vong rất cao.
Phẫu thuật là phương pháp điều trị chính, song đòi hỏi kỹ thuật cao, nhiều chuyên khoa phối hợp, có khi cần hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể. Tỉ lệ biến chứng có thể lên đến 34% nếu huyết khối lan tới tĩnh mạch gan.
Phẫu thuật robot là bước tiến quan trọng, giúp giảm mất máu, rút ngắn thời gian nằm viện, tăng khả năng sống sót.
TS.BS Phạm Phú Phát, Trưởng khoa Niệu A Bệnh viện Bình Dân, nhấn mạnh ung thư biểu mô tế bào thận giai đoạn sớm có thể phát hiện bằng siêu âm khi bướu mới 1–3 cm. Nếu phát hiện sớm, điều trị thuận lợi, tiên lượng tốt và chi phí thấp hơn rất nhiều.
Từ cuối năm 2016, Bệnh viện Bình Dân là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai phẫu thuật robot cho người lớn. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện 3.851 ca bướu thận, trong đó có 834 ca bằng robot. Riêng từ năm 2021, cắt thận tận gốc kèm lấy huyết khối bướu bằng robot đã được triển khai, tổng cộng 7 ca đều thành công, bệnh nhân hồi phục tốt.
Ứng dụng phẫu thuật robot hoàn toàn cho trường hợp bướu thận có huyết khối đã đánh dấu bước tiến mới của y học Việt Nam, mở ra hy vọng cho nhiều bệnh nhân ung thư thận trong giai đoạn nguy hiểm.