Phẫu thuật robot cắt trọn khối bướu khổng lồ cho bệnh nhân ung thư thận 10/10/2025 15:03

(PLO)- Bác sĩ Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) phẫu thuật robot thành công, cắt trọn bướu thận lớn có huyết khối bướu lan sâu, không cần phối hợp mổ mở như trước đây.

Ngày 10-10, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật robot cắt trọn bướu thận lớn có huyết khối bướu lan sâu 76 mm trong tĩnh mạch chủ dưới. Đây là trường hợp có huyết khối bướu lớn nhất được xử lý hoàn toàn bằng robot, không cần phối hợp mổ mở như trước đây.

Người bệnh là anh TDL (48 tuổi, quê Quảng Trị), phát hiện bướu thận tình cờ qua khám sức khỏe định kỳ. Khối bướu chiếm gần toàn bộ thận phải, kích thước 68 x 86 x 138 mm, có huyết khối lan sâu vào tĩnh mạch thận và tĩnh mạch chủ dưới, đe dọa tính mạng nếu không can thiệp.

Phẫu thuật robot tại Bệnh viện Bình Dân. Ảnh: BVCC

Ca phẫu thuật kéo dài 8 giờ liên tục với sự phối hợp của 4 ê-kíp là tiết niệu, gan mật, tim – mạch máu và gây mê hồi sức. Các bác sĩ đã di động gan, bộc lộ tĩnh mạch chủ đoạn sau gan, cắt bỏ toàn bộ thận phải cùng huyết khối bướu.

Ca phẫu thuật thành công, người bệnh chỉ mất 600 ml máu, không cần truyền, hồi phục nhanh và xuất viện sau 10 ngày.

Bệnh nhân L xuất viện sau 10 ngày phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Theo chuyên gia, ung thư biểu mô tế bào thận (RCC) là loại ung thư phổ biến, đứng thứ 6 ở nam và thứ 10 ở nữ. Theo số liệu năm 2022, toàn cầu ghi nhận 434.840 ca mắc mới và 155.953 ca tử vong.

Bệnh thường gặp ở người lớn tuổi, tỉ lệ tử vong cao tại châu Âu và châu Á. Khoảng 4–10% bệnh nhân có huyết khối bướu trong tĩnh mạch. Nếu không điều trị kịp thời, người bệnh có thể phù nề nặng, rối loạn tim mạch, đau bụng, nguy cơ tử vong rất cao.

Bác sĩ điều khiển robot phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Phẫu thuật là phương pháp điều trị chính, song đòi hỏi kỹ thuật cao, nhiều chuyên khoa phối hợp, có khi cần hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể. Tỉ lệ biến chứng có thể lên đến 34% nếu huyết khối lan tới tĩnh mạch gan.

Phẫu thuật robot là bước tiến quan trọng, giúp giảm mất máu, rút ngắn thời gian nằm viện, tăng khả năng sống sót.

TS.BS Phạm Phú Phát, Trưởng khoa Niệu A Bệnh viện Bình Dân, nhấn mạnh ung thư biểu mô tế bào thận giai đoạn sớm có thể phát hiện bằng siêu âm khi bướu mới 1–3 cm. Nếu phát hiện sớm, điều trị thuận lợi, tiên lượng tốt và chi phí thấp hơn rất nhiều.