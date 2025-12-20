Bộ Y tế gia tăng cảnh báo cho bệnh truyền nhiễm nhóm B: HPV, RSV, phế cầu, Hib 20/12/2025 08:00

(PLO)- Bộ Y tế đã bổ sung 9 bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B. Trong đó, các bệnh do virus HPV, RSV, phế cầu, Hib có thể phòng ngừa hiệu quả bằng tiêm vaccine.

Bộ Y tế xác định nhóm B gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong.

9 bệnh truyền nhiễm nhóm B vừa được bổ sung vào danh mục: Bệnh do Haemophilus influenzae týp b; Bệnh do phế cầu; Bệnh viêm đường hô hấp do virus hợp bào (RSV); Bệnh viêm phổi do vi khuẩn Legionella pneumophila; Bệnh do virus HPV (Human Papilloma Virus) ở người; Bệnh do vi khuẩn Whitmore; Bệnh do virus Chikungunya; Bệnh ngộ độc thịt do vi khuẩn Clostridium botulinum; Bệnh do vi khuẩn Listeria monocytogenes.

Chuyên gia dịch tễ cho biết, việc nâng cao nhận thức về các bệnh truyền nhiễm và chủ động tiêm phòng đóng vai trò dự phòng quan trọng, giúp giảm thiểu gánh nặng sức khoẻ cho cá nhân và cộng đồng từ các yếu tố nguy cơ. Hiện HPV, RSV, phế cầu, Hib đã có vaccine phòng ngừa tại Việt Nam.

Tiêm vaccine là biện pháp hiệu quả và đơn giản để phòng bệnh do HPV, RSV, phế cầu, Hib.

CDC Hà Nội cho biết, virus RSV gây nhiễm trùng đường hô hấp trên và dưới như viêm tiểu phế quản, viêm phổi, đặc biệt nguy hiểm ở trẻ sơ sinh và người cao tuổi. Tại Việt Nam, bệnh do virus RSV được ghi nhận là nguyên nhân hàng đầu gây viêm đường hô hấp cấp tính ở trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ dưới 1 tuổi, cứ 100 trẻ dưới 6 tháng, có 2 - 3 trẻ phải nhập viện vì RSV (1).

Trong khi đó, vi khuẩn phế cầu cư trú trong họng và mũi, lây lan từ người sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp với các chất bài tiết hô hấp như nước bọt hoặc chất dịch. Đây là nguyên nhân gây bệnh viêm tai giữa, viêm xoang đến những bệnh nhiễm trùng nặng và nguy hiểm đến tính mạng như: viêm phổi, nhiễm trùng máu, viêm màng não…

Những bệnh lý này có thể để lại hậu quả nghiêm trọng lên hệ thần kinh, hệ hô hấp, tỷ lệ tử vong là 10 - 20%, đặc biệt ở trẻ nhỏ và người già tỷ lệ tử vong có thể lên đến 50% (2). Chuyên gia dịch tễ cho rằng, bất cứ ai cũng nên tiêm vắc xin phế cầu để chủ động bảo vệ an toàn cho bản thân và những người xung quanh, giảm thiểu sự lây lan của vi khuẩn này trong cộng đồng.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), 90% trường hợp mắc bệnh do vi khuẩn Hib xảy ra ở trẻ em dưới 5 tuổi, gây viêm màng não, viêm phổi, nhiễm trùng máu (3). Tỷ lệ tử vong của viêm màng não do Hib là 15 - 20%, cao hơn ở trẻ dưới 2 tháng tuổi và ở những người bị suy giảm miễn dịch. Bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo, tiêm phòng là biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa viêm màng não mủ do Hib cho trẻ sơ sinh và trẻ vị thành niên. Cha mẹ cần chủ động đưa trẻ đi tiêm vắc xin đúng lịch.

Đặc biệt trong nhóm B, HPV được biết là một loại virus gây u nhú ở người, lây truyền chủ yếu qua đường tình dục, tiếp xúc da hoặc niêm mạc… Bất cứ ai, độ tuổi, giới tính nào cũng có thể nhiễm HPV. Ước tính có tới 80% người từng nhiễm HPV ít nhất một lần trong đời (5).