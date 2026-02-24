Chủ tịch Quốc hội lưu ý các ứng viên đại biểu Quốc hội không hứa hẹn vượt quá khả năng 24/02/2026 15:17

(PLO)- Tại các buổi làm việc với các ủy ban, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cán bộ ứng cử đại biểu khóa mới cần chuẩn bị kỹ lưỡng, phát huy bản lĩnh, kỹ năng, nhất là trong tiếp xúc cử tri; nói đúng, nói trúng, nói đi đôi với làm, không hứa hẹn vượt quá khả năng thực hiện.

Ngày 24-2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới thăm, giao nhiệm vụ cho một số cơ quan của Quốc hội nhân dịp đầu năm mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban Công tác đại biểu. Ảnh: QH

Thời gian bầu cử đang tính bằng giờ

Làm việc với Ủy ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban tập trung cao độ cho công tác bầu cử trong giai đoạn cao điểm tháng 3. Theo ông Trần Thanh Mẫn, thời gian không còn tính bằng ngày mà tính bằng giờ, mọi khâu phải được rà soát kỹ lưỡng, kịp thời xử lý vướng mắc.

Mục tiêu là tổ chức thành công cuộc bầu cử, lựa chọn đủ 500 đại biểu Quốc hội trong tổng số 864 người ứng cử tại 182 đơn vị bầu cử, đồng thời bảo đảm bầu đủ số lượng đại biểu HĐND các cấp theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam để đẩy mạnh tập huấn cho đội ngũ cán bộ ở cấp xã, cấp tỉnh, nhất là trong bối cảnh nhiều cán bộ mới tham gia công tác bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án, kịch bản liên quan công tác nhân sự tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI; thực hiện đúng quy trình nhưng bảo đảm tinh gọn, rõ việc, rõ trách nhiệm, tránh hình thức, kéo dài không cần thiết.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: QH

Ông yêu cầu Ủy ban đề xuất đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử và đại biểu dân cử. Theo đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý đại biểu Quốc hội; nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện quy chế nhằm tăng cường kỷ luật, trách nhiệm trong hoạt động của đại biểu tại nghị trường và địa phương.

Trong bối cảnh tỉ lệ đại biểu mới dự kiến chiếm trên 50% tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI, cần tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao năng lực hoạt động.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý công tác đại biểu và hoạt động của HĐND các cấp. “Thực tiễn cho thấy, việc ứng dụng công nghệ giúp rà soát nhanh chóng, chính xác dữ liệu hành chính ở hàng nghìn đơn vị cấp xã, tiết kiệm thời gian, nhân lực và nâng cao hiệu quả quản lý” – ông Trần Thanh Mẫn nói và nhấn mạnh cán bộ Ủy ban cần tích cực học tập, làm chủ công nghệ, coi đây là yêu cầu tất yếu trong giai đoạn mới.

Các ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội tại buổi làm việc. Ảnh: QH

Làm việc với Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới Ủy ban cần chủ động theo dõi, đề xuất giải pháp đối với những vấn đề nổi lên như quản lý di tích lịch sử - văn hóa, hoạt động văn nghệ sĩ, báo chí, truyền thông…

Ông Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý Ủy ban cần chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thường trực Ủy ban có 15 thành viên được giới thiệu tái cử, có 10 người không tiếp tục tham gia ứng cử khóa mới.

Chủ tịch Quốc hội mong các cán bộ thôi nhiệm vụ khi tiếp tục công tác ở vị trí mới hoặc về địa phương vẫn gắn bó với cơ quan Quốc hội.

Với các cán bộ ứng cử, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cần chuẩn bị kỹ lưỡng, phát huy bản lĩnh, kỹ năng, nhất là trong tiếp xúc cử tri; nói đúng, nói trúng, nói đi đôi với làm, không hứa hẹn vượt quá khả năng thực hiện.

Ông Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại. Ảnh: QH

Đảm bảo an ninh, an toàn cho công tác bầu cử

Tại buổi làm việc với Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban theo dõi sát, nắm chắc tình hình thế giới, khu vực và trong nước, chủ động dự báo, tham mưu kịp thời. Đặc biệt cần theo dõi, nhận diện, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, chống phá trên không gian mạng.

Đặc biệt, cần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, không để bị động bất ngờ; cùng với các cơ quan chức năng theo dõi sát tình hình trước, trong và sau bầu cử để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Ủy ban tập trung thực hiện chương trình hành động của Trung ương, Đảng ủy Quốc hội liên quan tới lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại; cần chú trọng công tác tham mưu, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng chương trình đối ngoại của Quốc hội, ngoại giao nghị viện, các hội nghị đa phương, thăm song phương đảm bảo thực chất, thiết thực, trên tinh thần người phụ trách, rõ ràng, cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ủy ban Dân nguyện và Giám sát. Ảnh: QH

Làm việc với Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết trong năm 2026 công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; trong đó, công tác dân nguyện và giám sát cần được nâng lên.

Ủy ban cần chủ động nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa thông qua hệ thống thông tin nhiều chiều.

Chủ tịch Quốc hội "đặt hàng" Ủy ban phải khai thác hiệu quả mạng lưới rộng khắp gồm đoàn đại biểu Quốc hội tại các địa phương, HĐND cấp tỉnh, cấp xã, phường trên cả nước để kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp, tiềm ẩn ở cơ sở.

Ủy ban cần tăng cường quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo bằng chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Xây dựng hệ thống quản lý đơn thư bài bản, đồng bộ, có khả năng số hóa, phân loại, theo dõi quá trình xử lý một cách chính xác, minh bạch. Ứng dụng AI phải hỗ trợ phát hiện đơn thư trùng lặp, gửi nhiều lần, vượt cấp, không thuộc thẩm quyền; từ đó có cách xử lý phù hợp, tránh quá tải và nâng cao hiệu quả công tác dân nguyện...