Lực lượng Công an tận tụy phụng sự Nhân dân dịp Tết Bính Ngọ 2026 23/02/2026 15:36

(PLO)- Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu toàn lực lượng công an triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết, bảo đảm tuyệt đối an ninh cho các lễ hội và kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 23-2-2026, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương (CATW), Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị giao ban Bộ đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với Công an các địa phương nhằm đánh giá kết quả bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.

Tham dự tại điểm cầu TP Hà Nội có các đồng chí trong Đảng uỷ CATW, lãnh đạo Bộ Công an và thủ trưởng các đơn vị cơ quan Bộ.

Phá 737 vụ án ngay trong 9 ngày nghỉ Tết

Báo cáo tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán nghiêm túc theo chỉ đạo của Trung ương và Bộ Công an.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với Công an các địa phương.

Lực lượng chức năng chủ động phòng ngừa, xử lý các yếu tố tiềm ẩn phức tạp từ sớm, từ xa, không để bị động bất ngờ. An ninh quốc gia và an ninh tại các vùng chiến lược được giữ vững. Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước được bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Trong 9 ngày Tết, lực lượng Công an phát hiện, xử lý 1.195 vụ với 1.330 đối tượng vi phạm pháp luật; khởi tố 737 vụ và 1.334 bị can. Nhiều vụ án rất nghiêm trọng được điều tra, khám phá ngay trong kỳ nghỉ.

Công an các địa phương triển khai đồng bộ biện pháp trấn áp mạnh tội phạm, giúp trật tự xã hội có chuyển biến tích cực, tội phạm hình sự được kiềm chế. Lực lượng chức năng tập trung đấu tranh với tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường, xử lý 70 vụ phạm tội về kinh tế, môi trường và 234 vụ phạm tội về ma túy. Công tác an toàn tại các cơ sở giam giữ, cai nghiện được bảo đảm.

Tình hình giao thông chuyển biến tích cực, giảm cả 3 tiêu chí

Tình hình trật tự giao thông chuyển biến tốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Các phương án đấu tranh với vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ và pháo được thực hiện quyết liệt.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu, báo cáo tại Hội nghị.

Bên cạnh trực chiến, Công an các đơn vị còn tích cực thực hiện an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người nghèo, bảo đảm mọi người dân đều được vui Xuân theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao tinh thần quyết tâm, nỗ lực vì Tết bình yên của toàn lực lượng. Bộ trưởng khẳng định kết quả triển khai công tác nhịp nhàng, hiệu quả đã thể hiện rõ tinh thần phụng sự Nhân dân của Công an nhân dân.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối các lễ hội đầu Xuân và kỳ bầu cử Quốc hội

Về nhiệm vụ trọng tâm, Bộ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị tập trung bảo đảm an toàn cho lễ hội đầu Xuân và kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Lực lượng cần tiếp tục triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, điều tiết giao thông và siết chặt an toàn cháy nổ tại các khu vực đông người.

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh việc triển khai ngay Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Các chỉ tiêu phải được đo lường hằng tháng. Trách nhiệm công vụ của người đứng đầu sẽ được theo dõi sát sao.

Bộ trưởng khẳng định mọi việc phải quản trị dựa trên kết quả và tác động xã hội thực chất, đặt kỷ luật lên hàng đầu. Cá nhân không đáp ứng yêu cầu phải tự rút lui. Người hứa mà không làm hoặc làm không đạt kết quả sẽ bị xem xét thay thế theo chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng lưu ý việc khen thưởng kịp thời các gương điển hình tận tụy và thực hiện tốt chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ sau Tết. Nhân dịp năm mới, Bộ trưởng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể lực lượng Công an nhân dân.