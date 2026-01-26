Bộ Công an quán triệt các luật, pháp lệnh về an ninh, trật tự 26/01/2026 15:42

(PLO)- Các luật, pháp lệnh liên quan đến an ninh, trật tự được triển khai thi hành kịp thời, nghiêm túc, thống nhất, có chất lượng ngay khi các văn bản này có hiệu lực thi hành.

Ngày 26-1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung cơ bản các luật, pháp lệnh liên quan đến an ninh, trật tự được Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường Bộ Công an và trực tuyến đến Công an các đơn vị, địa phương.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thông qua 10 luật do Bộ Công an chủ trì hoặc đồng chủ trì soạn thảo, gồm: Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Thi hành án hình sự; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật An ninh mạng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường. Đây là các văn bản pháp luật có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp đến hoạt động của lực lượng CAND và nhiều mặt của đời sống xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản, điểm mới của từng luật, pháp lệnh.

Thượng tá Ngô Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, Luật Phòng, chống ma túy có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, gồm 8 chương, 56 điều, bổ sung quy định về giám sát điện tử đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; người quản lý sau cai và người điều trị nghiện bằng thuốc thay thế. Luật cũng điều chỉnh thời hạn cai nghiện lên 24 tháng đối với người cai nghiện lần đầu và 36 tháng đối với người tái nghiện.

Luật Thi hành án hình sự (hiệu lực từ 1-7-2026) sửa đổi mô hình tổ chức thi hành án, bỏ cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện; giao Công an cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ, trực tiếp giúp UBND cấp xã quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án tại cộng đồng.

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú bổ sung quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thi hành biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; quyền, nghĩa vụ của người bị áp dụng biện pháp và trách nhiệm của chính quyền, lực lượng quản lý.

Luật Dẫn độ và Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù đều có hiệu lực từ 1-7-2026, xác định Bộ Công an là Cơ quan trung ương, chủ trì thực hiện các yêu cầu dẫn độ, chuyển giao theo nguyên tắc có đi có lại.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự bổ sung đối tượng cảnh vệ; quy định ưu đãi, miễn thị thực có thời hạn nhằm thu hút nhân lực công nghệ số chất lượng cao, chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư vào Việt Nam.

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (hiệu lực từ 1-3-2026) bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới để xâm phạm bí mật nhà nước.

Luật An ninh mạng (hiệu lực từ 1-7-2026) hoàn thiện hệ thống khái niệm, bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm, quy định phân loại hệ thống thông tin theo 5 cấp độ an ninh mạng, làm căn cứ áp dụng biện pháp bảo vệ phù hợp

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp quy định rõ các trường hợp được yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp; công nhận giá trị pháp lý ngang nhau giữa phiếu điện tử và phiếu giấy.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp tách Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh thành hai quỹ độc lập, đồng thời bổ sung cơ chế đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghiệp an ninh.

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường (hiệu lực từ 15-12-2025) giao Trưởng Công an xã, phường, đặc khu, đồn công an thẩm quyền kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm tại cơ sở.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng- Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: CA.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Quốc Hùng- Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu các đơn vị chủ trì xây dựng luật, pháp lệnh khẩn trương hoàn thiện, ban hành đúng hạn các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, bảo đảm có hiệu lực đồng thời với các luật, pháp lệnh; tránh tình trạng chậm ban hành, nợ đọng văn bản.

Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy định mới; đồng thời phối hợp các cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung các luật, pháp lệnh.

Các học viện, trường CAND được yêu cầu sớm rà soát, cập nhật giáo trình, tài liệu giảng dạy phù hợp với quy định pháp luật mới.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị các đơn vị chủ động rà soát, tháo gỡ vướng mắc, “điểm nghẽn” pháp lý; kịp thời thể chế hóa các quan điểm, chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án luật, pháp lệnh do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.