Bộ Công an triển khai thế trận an ninh liên hoàn bảo vệ Đại hội XIV của Đảng 20/01/2026 10:36

(PLO)- Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định lực lượng Công an nhân dân đã chủ động nhận diện các nguy cơ từ sớm, từ xa, ứng dụng tối đa công nghệ hiện đại và AI để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội XIV của Đảng.

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự (ANTT) Đại hội XIV đã trả lời phỏng vấn về công tác bảo đảm an ninh, trật tự sự kiện này. Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu nội dung trao đổi của Thứ trưởng.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát lệnh xuất quân đảm bảo ANTT Đại hội XIV của Đảng.

Phóng viên: Thưa Thứ trưởng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Xin đồng chí cho biết những yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra đối với công tác bảo vệ Đại hội lần này?

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng: Đại hội XIV có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc tập trung toàn lực bảo đảm tuyệt đối an ninh cho Đại hội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của toàn lực lượng.

Mục tiêu xuyên suốt là bảo đảm an toàn ở mức cao nhất, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào dù là nhỏ nhất. Công tác này được thực hiện trên phạm vi cả nước nhằm tạo môi trường an toàn tuyệt đối phục vụ tổ chức Đại hội, đồng thời giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống người dân.

. Trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và các yếu tố bên ngoài, Bộ Công an đã nhận diện những nguy cơ nào và triển khai phương án ra sao, thưa Thứ trưởng?

+ Đại hội XIV diễn ra khi tình hình thế giới diễn biến nhanh, khó dự báo. Các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống gia tăng. Các thế lực thù địch triệt để lợi dụng không gian mạng, trí tuệ nhân tạo để xuyên tạc, chống phá.

Bộ Công an đã chủ động đánh giá toàn diện, dự báo sớm các nguy cơ để tham mưu Chính phủ ban hành phương án tổng thể. Phương châm chỉ đạo xuyên suốt là phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở, giữ vững ổn định, không để bị động, bất ngờ.

Các phương án được triển khai cả thực địa và không gian mạng trên toàn quốc. Chúng tôi hình thành thế trận an ninh liên hoàn “trong - ngoài”, “trên - dưới”, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và đấu tranh. Đồng thời, lực lượng Công an hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội và các ban, ngành để phát huy sức mạnh tổng hợp. Đến nay, công tác bảo an tại Thủ đô và các địa phương đã sẵn sàng ở mức cao nhất.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng giao thông phục vụ Đại hội XIV

. Công tác phòng ngừa và xử lý các yếu tố phức tạp, đặc biệt trên không gian mạng, được triển khai cụ thể thế nào?

+ Đây là giải pháp then chốt. Lực lượng Công an nhân dân đã mở cao điểm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đặc biệt chú trọng không gian mạng. Chúng tôi tăng cường nắm tình hình, ngăn chặn nghiêm các hành vi tung tin giả, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước.

Vừa qua, Bộ Công an đã chỉ đạo quyết liệt đấu tranh, xử lý các đối tượng đưa tin xấu độc liên quan đến Đại hội cả trong và ngoài nước. Việc này nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và được dư luận đồng tình cao.

Các lực lượng đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn địa điểm tổ chức Đại hội XIV

. Thứ trưởng có thể chia sẻ về việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác bảo vệ lần này?

+ Bộ Công an xác định công nghệ là trụ cột quan trọng để nâng cao hiệu quả bảo vệ. Chúng tôi đẩy mạnh ứng dụng hệ thống hiện đại trong chỉ huy, điều hành và quản lý mục tiêu.

Cụ thể, lực lượng đã ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị xác minh di động để kiểm soát an ninh tại nơi diễn ra Đại hội và nơi lưu trú của đại biểu. Hàng nghìn camera AI cũng được vận hành để điều tiết giao thông và phát hiện đối tượng nghi vấn. Sự kết hợp giữa con người và công nghệ tạo nên thế trận an ninh hiện đại, đáp ứng mọi tình huống.

. Bên cạnh nghiệp vụ, Bộ Công an chú trọng thế nào đến việc rèn luyện bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ Đại hội?

+ Chúng tôi đặc biệt coi trọng công tác xây dựng lực lượng. Việc chỉ đạo thực hiện theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Bộ Công an triển khai đồng bộ các lực lượng, phương tiện tham gia công tác đảm bảo ANTT Đại hội XIV.

Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm điều lệnh, tác phong văn hóa ứng xử, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Lực lượng Công an nhân dân sẽ toàn tâm, toàn lực bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIV, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhân dân.