Fanpage Bộ Công an đạt mốc 1 triệu người theo dõi 26/01/2026 16:53

(PLO)- Fanpage chính thức của Bộ Công an đã đạt 1 triệu người theo dõi- dấu mốc ý nghĩa, thể hiện sự tin tưởng, đồng hành và ủng hộ của đông đảo nhân dân đối với lực lượng Công an.

Ngày 26-1, Fanpage chính thức Bộ Công an- kênh thông tin về an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, đã chính thức đạt 1 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Facebook.

Trang Facebook chính thức Bộ Công an đạt 1 triệu người theo dõi.

Đây là dấu mốc ý nghĩa, thể hiện sự tin tưởng, đồng hành và ủng hộ của đông đảo Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Fanpage Bộ Công an là kênh thông tin chính thống, thường xuyên cập nhật kịp thời các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; phản ánh sinh động hoạt động của lực lượng Công an; lan tỏa những hình ảnh đẹp, câu chuyện nhân văn vì bình yên cuộc sống.

Trước đó, ngày 31-10-2023, Bộ Công an chính thức ra mắt Trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng mạng xã hội Facebook. Ngay sau khi công bố, fanpage đã được xác thực với dấu tick xanh. Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an (bocongan.gov.vn) là đơn vị thường trực quản trị, tổ chức hoạt động của fanpage. Trang thông tin công khai địa chỉ trụ sở tại 96 Nguyễn Du, Hà Nội và email tiếp nhận thông tin bocongan.mxh@mps.gov.vn.

Việc đưa fanpage Bộ Công an vào hoạt động nhằm đáp ứng xu hướng tiếp cận thông tin của người dân trên các nền tảng số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phát ngôn, cung cấp thông tin, tuyên truyền của Bộ Công an trên môi trường Internet.

Bên cạnh việc thông tin về hoạt động của lực lượng Công an nhân dân, fanpage còn đăng tải nhiều nội dung cảnh báo phòng, chống tội phạm; nhận diện các thủ đoạn lừa đảo, tín dụng đen; cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin trên không gian mạng, trong đó có các trào lưu sử dụng ứng dụng AI.

Ngoài ra, fanpage thường xuyên chia sẻ các ấn phẩm truyền thông trực quan như infographic, video tuyên truyền, cẩm nang phòng cháy, chữa cháy trong gia đình…, giúp người dân dễ tiếp cận, dễ ghi nhớ và chủ động phòng ngừa rủi ro.

Việc lan tỏa thông tin cảnh báo, tuyên truyền pháp luật trên mạng xã hội đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tăng cường tương tác và giúp người dân tiếp cận nhanh hơn với nguồn thông tin chính thống của Bộ Công an.