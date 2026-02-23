Thủ tướng: Hình thành những diễn đàn lý luận văn hóa có tầm ảnh hưởng khu vực 23/02/2026 19:54

(PLO)- Nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động văn hoá với sự phát triển của đất nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị xây dựng không gian truyền thông lành mạnh; hình thành những diễn đàn lý luận văn hóa sắc bén, có tầm ảnh hưởng.

Chiều 23-2, ngày làm việc chính thức đầu tiên sau Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với Bộ VH,TT&DL.



Tại buổi làm việc, Thủ tướng đã gặp mặt, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo, phóng viên, vận động viên, huấn luyện viên, đại diện các doanh nghiệp văn hoá, du lịch, doanh nhân tiêu biểu trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Ngành văn hoá, thể thao, du lịch đã đóng góp nhiều giá trị tinh thần quý báu

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc gặp mặt, những năm qua, đội ngũ các nhà văn hoá, trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo, phóng viên, vận động viên, huấn luyện viên; cộng đồng các doanh nghiệp văn hoá, du lịch và đội ngũ doanh nhân trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã bền bỉ lao động, sáng tạo, đóng góp những giá trị tinh thần quý báu cho xã hội, khơi dậy lòng yêu nước, củng cố niềm tin.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với Bộ VH,TT&DL. Ảnh: VGP

Đặc biệt, thời gian qua, đất nước ghi nhận số lượng lớn các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, ý nghĩa, nhất là dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn và chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước như A50, A80, Đại hội XIV của Đảng…

Nhiều tác phẩm đã trở thành những biểu tượng tinh thần của thời đại, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế.

Công tác báo chí, truyền thông, xuất bản đã phát huy vai trò chủ lưu, dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội; phản ánh trung thực hơi thở của cuộc sống, tạo đồng thuận xã hội, phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đặc biệt hoạt động đấu quốc tế năm 2025 của Thể thao Việt Nam đánh dấu nhiều kết quả nổi bật, xuất sắc giành 2.253 huy chương; Bóng đá Việt Nam với chức vô địch Đông Nam Á của đội tuyển nam quốc gia, đội tuyển Bóng đá U23 nam lần thứ 3 liên tiếp vô địch U23 Đông Nam Á, đội tuyển bóng đá U22 nam quốc gia và nữ Futsal quốc gia giành HCV và Bóng đá nữ quốc gia giành HCB SEA Games 33…

Lắng nghe các ý kiến, Thủ tướng nêu rõ, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước trên các lĩnh vực có vai trò rất quan trọng của Bộ, các nhà văn hoá, trí thức, các văn nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên, huấn luyện viên, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Từ đó, Thủ tướng khái quát 5 điểm sáng của ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Theo đó, các hoạt động văn hóa, lễ hội được quản lý và tổ chức đúng quy định, đậm nét truyền thống văn hóa, lịch sử của dân tộc, có nhiều điểm mới, sáng tạo, xuất phát từ cơ sở, hướng mạnh về người dân.

Hoạt động thông tin, tuyên truyền diễn ra hiệu quả, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, củng cố niềm tin của Nhân dân và bảo đảm ổn định xã hội trong dịp đầu năm mới.

Các hoạt động thể dục, thể thao diễn ra an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vui chơi, rèn luyện sức khỏe của Nhân dân, nhân lên khí thế của mùa Xuân mới.

Nhiều chương trình văn hoá, nghệ thuật đặc sắc, ý nghĩa được tổ chức rộng khắp trên cả nước, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân và quảng bá hình ảnh tươi đẹp của đất nước, con người Việt Nam trên toàn thế giới.

Hoạt động du lịch khởi sắc đã tạo đà, tạo lực, tạo thế cho sự phát triển nhanh, bền vững theo hướng tiếp cận đa ngành, sản phẩm đặc sắc, mở rộng thị trường. Trong kỳ nghỉ Tết vừa qua, đã có khoảng 12 - 15 triệu lượt khách nội địa; khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 và dịp Tết đạt mức kỷ lục, hướng tới mốc 2,5 triệu lượt/tháng.

Phấn đấu đón 25 triệu lượt khách quốc tế

Theo Thủ tướng, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, do đó, Thủ tướng đề nghị Bộ VH,TT&DL cùng các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục đổi mới tư duy, tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng XIV, các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam.

Với tinh thần "Bắt tay vào việc ngay từ ngày đầu, tháng đầu", không để "Tháng Giêng là tháng ăn chơi" làm chậm tiến độ công việc, Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL tập trung chỉ đạo khẩn trương triển khai quyết liệt 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, chính sách, trong đó ưu tiên các cơ chế, chính sách đặc thù, tháo gỡ điểm nghẽn để huy động nguồn lực cho phát triển văn hóa, đặc biệt là chính sách đặc thù, đột phá thúc đẩy hợp tác công tư trong lĩnh vực văn hoá.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. Ảnh: VGP

Cùng với đó, tập trung triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2025-2035, đặc biệt lưu ý thúc đẩy phát triển các hệ sinh thái văn hóa.

Bên cạnh đó, thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí. Tập trung đầu tư, hoàn thiện hạ tầng văn hóa, ưu tiên các thiết chế văn hoá quy mô quốc gia, từng bước vươn tầm quốc tế.

Tạo đột phá trong phát triển thể thao Việt Nam; chú trọng phát triển hài hòa thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, y học thể thao và chuyển đổi số trong huấn luyện và thi đấu.

Song song với đó, tái cấu trúc, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Phấn đấu năm 2026 đón 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế và phục vụ 150 triệu lượt khách du lịch nội địa.

Phát huy vai trò xung kích của báo chí, truyền thông, nhất là trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chủ động định hướng dư luận; xây dựng không gian truyền thông lành mạnh, hiện đại; hình thành những diễn đàn lý luận văn hóa sắc bén, có tầm ảnh hưởng khu vực.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong toàn ngành; chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công các sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng của đất nước năm 2026. Tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong ngành văn hóa, thể thao, du lịch, lĩnh vực báo chí.