Thủ tướng: Ăn Tết gọn, bắt tay vào việc ngay từ ngày đầu năm 23/02/2026 18:07

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương trình ban hành Chỉ thị của Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau Tết với tinh thần "ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay" theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết, vào chiều 22-2.

Hội nghị đánh giá, triển khai Chỉ thị của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một Chỉ thị, bốn Công điện, Quyết định và nhiều văn bản chỉ đạo liên quan khác, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VGP

Người dân vui tươi, phấn khởi đón Tết

Các bộ, cơ quan, địa phương đã quán triệt và kịp thời triển khai các mặt công tác với tinh thần "không để ai không có Tết", đạt các mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của Ban Bí thư và Chính phủ, Thủ tướng.

Trong dịp Tết, các cơ sở y tế trên cả nước duy trì công tác khám, chữa bệnh, thường trực cấp cứu, chuẩn bị và cung ứng đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế; không ghi nhận các trường hợp mắc bạch hầu, các bệnh truyền nhiễm khác. Trong tám ngày nghỉ Tết, số ca khám, cấp cứu tại các bệnh viện giảm 7,3% so với cùng kỳ Tết Ất Tỵ; số trường hợp khám, cấp cứu do pháo giảm 30% so với cùng kỳ… An toàn vệ sinh thực phẩm cơ bản được bảo đảm.

Cả nước đã tổ chức tặng quà Tết với tổng kinh phí hơn 3,7 nghìn tỉ đồng cho 6,2 triệu lượt đối tượng; mức thưởng Tết cho người lao động bình quân là 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với mức thưởng dịp Tết Nguyên đán năm 2025, trong đó, mức thưởng Tết cao nhất là 1,84 tỉ đồng/người; các doanh nghiệp còn có các hình thức hỗ trợ thiết thực khác, bố trí hợp lý thời gian nghỉ Tết cho người lao động. Tiền lương bình quân người lao động năm 2025 ước đạt 9,76 triệu đồng/tháng, tăng 11% so với năm 2024.

Trong những ngày Tết Nguyên đán, trên nhiều công trình, dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm, hàng ngàn cán bộ, công nhân, người lao động hàng ngày, hàng giờ miệt mài làm việc để bảo đảm tiến độ. Nhân dân vui tươi, phấn khởi ra quân sản xuất, kinh doanh từ những ngày đầu; nhiều địa phương tiếp tục giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm…

Các ngành, địa phương tổ chức tốt công tác đảm bảo giao thông. Tính chung cả kỳ nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 339 vụ tai nạn giao thông làm 208 người chết, 235 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương (nhờ nhiều biện pháp khác nhau như hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, kiểm soát tốt hơn…). Tuy nhiên, đã xảy ra một vụ tai nạn đường thủy ở hồ Thác Bà, tỉnh Lào Cai khiến sáu người mất tích.

Sớm có chỉ thị đôn đốc công việc sau Tết

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu, các lực lượng y tế, công an, quân đội, công nhân, kỹ sư và các lực lượng khác đã nỗ lực, hy sinh niềm vui riêng vì đất nước, vì nhân dân. Đồng thời, nhấn mạnh nhiệm vụ của năm 2026 rất nặng nề, do vậy cần phải bắt tay ngay vào làm việc ngay từ ngày đầu.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương trình ban hành Chỉ thị của Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau Tết với tinh thần "ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay" theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: VGP

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện tiết kiệm chi 10% ngay từ đầu năm; tăng cường kiểm soát, thanh tra các công việc thu chi, xây dựng các dự án ngay từ đầu, chống lãng phí, tiêu cực.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá và các chính sách khác, bảo đảm ổn định vĩ mô, hướng tín dụng đi vào lĩnh vực ưu tiên, vừa kiểm soát lạm phát, vừa thúc đẩy tăng trưởng; theo dõi sát thị trường vàng.

Với Bộ Công Thương, Thủ tướng nhấn mạnh cần tăng cường quản lý, kiểm soát giá cả, thị trường; theo dõi tác động phương án thuế quan của Hoa Kỳ để phản ứng kịp thời, dứt khoát không để thiếu năng lượng. Bộ Xây dựng rà soát lại các dự án trọng điểm quốc gia về giao thông, khẩn trương thu phí các dự án đã đầu tư theo quy định, bảo đảm thông suốt tuyến cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau.

Bộ Nội vụ chủ trì triển khai công tác phục vụ bầu cử. Bộ Tư pháp đẩy mạnh truyền thông chính sách; xây dựng luật pháp theo chức năng được giao. Bộ Công an tập trung kiểm soát tình hình tai nạn giao thông, triển khai Đề án 06 phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời tập trung trấn áp các loại tội phạm.

Thanh tra Chính phủ cần xác định một số trọng tâm để thanh tra, không để khuyết điểm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; giải quyết dứt điểm khiếu nại của công dân.

Nhấn mạnh yêu cầu thực hiện "1 mục tiêu, 2 bảo đảm, 3 có, 4 không, 5 hóa, 6 rõ" trong triển khai các nhiệm vụ, Thủ tướng kêu gọi cán bộ, công nhân viên trên cả nước phát huy tinh thần thi đua yêu nước, thực hiện tốt chức trách cao nhất có thể, thi đua lao động sáng tạo, đổi mới.

Ông cũng yêu cầu các thành viên Chính phủ, lãnh đạo bộ, ngành, địa phương chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao với tinh thần "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm - không bàn lùi".