Chủ tịch Hà Nội kiểm tra công vụ, lì xì cho người dân đầu năm 23/02/2026 17:12

(PLO)- Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng đã kiểm tra thực thi công vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và phường Hoàn Kiếm, đồng thời lì xì chúc Tết người dân làm thủ tục hành chính.

Sáng 23-2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã kiểm tra việc thực thi công vụ tại Chi nhánh số 3, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội và phường Hoàn Kiếm.

Tại Chi nhánh số 3, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, không khí làm việc sáng đầu năm nghiêm túc, nền nếp, bảo đảm kỷ cương hành chính. Ngay từ đầu giờ, nhiều người dân đã đến thực hiện các thủ tục về dân sự, đất đai, đăng ký kinh doanh và dịch vụ công trực tuyến.

Khu vực tiếp nhận và trả kết quả được bố trí khoa học. Cán bộ tại các quầy giao dịch chủ động hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, giải thích rõ quy trình và thời hạn giải quyết. Nhiều hồ sơ được tiếp nhận, xử lý ngay trong ngày, không để tồn đọng.

Trao đổi với đoàn công tác, người dân bày tỏ sự phấn khởi khi hoàn tất thủ tục hành chính thuận lợi. Người dân đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, thái độ niềm nở của đội ngũ cán bộ, tạo ấn tượng tích cực về một nền hành chính phục vụ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng lắng nghe phản ánh và lì xì đầu năm cho người dân đến làm thủ tục tại Chi nhánh số 3, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội. Ảnh: Thanh Linh

Trực tiếp thăm hỏi người dân và cán bộ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ghi nhận, biểu dương tinh thần làm việc của đơn vị. Ông nhấn mạnh việc giải quyết thủ tục kịp thời ngay từ đầu năm tạo tâm lý phấn khởi cho người dân, thể hiện quyết tâm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, lấy người dân làm trung tâm.

Làm việc với Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàn Kiếm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ghi nhận sự chủ động của cơ sở trong phục vụ nhân dân dịp Tết và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Báo cáo cho thấy công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy được thực hiện nghiêm. Các hoạt động văn hóa, bắn pháo hoa diễn ra an toàn. Đáng chú ý, vệ sinh môi trường được triển khai ngay sau đêm giao thừa nên sáng mùng 1 Tết không còn rác tồn đọng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng làm việc với Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàn Kiếm. Ảnh: Thanh Linh

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá cao hiệu quả bước đầu của mô hình chính quyền hai cấp với tinh thần sát dân, xử lý kịp thời các vấn đề từ cơ sở. Ông yêu cầu thời gian tới, phường Hoàn Kiếm tập trung cao độ cho công tác bầu cử bảo đảm đúng quy định, khách quan; chuẩn bị tốt công tác giao quân và triển khai các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

"Với vai trò địa bàn trung tâm, phường Hoàn Kiếm cần tiếp tục giữ vị trí điểm sáng về tăng trưởng, đặc biệt là nguồn thu ngân sách, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển", Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Kết thúc buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng chúc năm mới an khang đến cán bộ, công chức phường Hoàn Kiếm. Ông tin tưởng tập thể đơn vị sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Thành phố giao trong năm 2026.