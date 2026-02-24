Cử tri Hưng Yên: Khối lượng công việc tăng sau sáp nhập, đề nghị bổ sung biên chế 24/02/2026 12:20

(PLO)- Bộ Nội vụ có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên về việc bổ sung biên chế cấp xã sau sáp nhập và bố trí giám đốc trung tâm hành chính công chuyên trách.

Sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, cử tri tỉnh Hưng Yên có ý kiến gửi Bộ Nội vụ đề nghị nghiên cứu, xem xét bổ sung biên chế đối với cấp cơ sở sau khi sáp nhập thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đề xuất biên chế dựa trên cơ cấu vị trí việc làm

Cử tri cho rằng sau sáp nhập, khối lượng công việc của phòng chuyên môn cấp xã nhiều, yêu cầu trình độ chuyên môn cao, nhất là chuyên viên có chuyên môn về lĩnh vực y tế, giáo dục, tài chính và kế toán, công nghệ thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu công việc với khối lượng lớn và thực hiện việc phân cấp, phân quyền một cách hiệu quả, chất lượng.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết trên cơ sở hướng dẫn của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy đã chủ động quyết định, bố trí biên chế làm việc tại các cơ quan thuộc khối chính quyền và đảng, đoàn thể ở địa phương trong tổng số biên chế năm 2025 đã được Ban Tổ chức Trung ương giao.

Việc bố trí này bảo đảm không vượt quá tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao đến hết năm 2026.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 của các bộ, ngành, địa phương để báo cáo Bộ Chính trị. Đề xuất này dự kiến phương án xác định nhu cầu biên chế trên cơ sở bố trí công chức, viên chức theo cơ cấu vị trí việc làm tại các cơ quan, tổ chức, có điều chỉnh theo phân loại đơn vị hành chính, dân số và yếu tố đặc thù vùng, miền.

Sau khi biên chế giai đoạn 2026-2031 được phê duyệt, Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh Hưng Yên tiếp tục căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, khối lượng công việc của từng vị trí việc làm, mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin để giao biên chế.

Cùng với đó, căn cứ vào quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để chủ động bố trí cho từng cơ quan, tổ chức phù hợp, bảo đảm không làm tăng số biên chế được giao giai đoạn 2026-2031.

Riêng đối với biên chế giáo viên, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương rà soát, sắp xếp lại cơ cấu trường, lớp bảo đảm sĩ số học sinh trên lớp theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Các địa phương cần cơ cấu lại, điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, gắn với hoàn thiện chính sách khắc phục tình trạng thiếu nguồn tuyển dụng.

Đồng thời, các địa phương cần đẩy mạnh cơ chế tự chủ nhằm giảm số lượng người làm việc hưởng lương ngân sách và tăng số lượng người hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, trên cơ sở đổi mới phương thức cấp phát ngân sách theo cơ chế đặt hàng phù hợp với quy mô và chất lượng cung ứng dịch vụ.

Trường hợp số biên chế giáo viên được giao vẫn còn thiếu so với định mức do Bộ GD&ĐT ban hành, UBND cấp tỉnh xác định số lao động hợp đồng đối với vị trí việc làm là giáo viên, trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định.

Tuy nhiên, số lượng hợp đồng bảo đảm không vượt quá 70% số chênh lệch giữa số lượng người làm việc được giao với số lượng theo định mức quy định tại Điều 9 Nghị định 111/2022.

Giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã tương đương trưởng phòng

Bên cạnh đó, cử tri tỉnh Hưng Yên cũng phản ánh việc giải quyết hồ sơ tại trung tâm phục vụ hành chính công sau sáp nhập còn rất chậm, người dân đợi lâu, nhất là việc công chứng, chứng thực giấy tờ.

"Có nguyên nhân do hiện nay phó chủ tịch UBND xã, phường đang phải kiêm nhiệm giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công"- cử tri cho hay và đề nghị xem xét quy định cho cấp xã, phường có một giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công hoạt động chuyên trách.

Phản hồi kiến nghị này, Bộ Nội vụ dẫn chiếu quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 367/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 118/2025 về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, Nghị định 367/2025 quy định lãnh đạo trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã gồm giám đốc tương đương trưởng phòng và phó giám đốc tương đương phó trưởng phòng thuộc UBND cấp xã.

Từ cơ sở pháp lý này, Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh Hưng Yên thực hiện đúng quy định tại Nghị định 367/2025.