TP.HCM: In thẻ cử tri phù hợp với chức năng trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư 24/02/2026 10:49

(PLO)- Ủy ban bầu cử TP.HCM thống nhất sử dụng giấy màu in thẻ cử tri (giấy trống, không in chữ) để phù hợp với bản in có sẵn tại chức năng in thẻ cử tri trong phần mềm Quản lý cử tri trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026- 2031 vừa có ý kiến về việc in thẻ cử tri, chuẩn bị cho công tác bầu cử tại địa bàn.

Theo đó, Ủy ban bầu cử TP.HCM thống nhất sử dụng giấy màu in thẻ cử tri (giấy trống, không in chữ) để phù hợp với bản in có sẵn tại chức năng in thẻ cử tri trong phần mềm Quản lý cử tri trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ủy ban bầu cử TP.HCM đề nghị Công an TP.HCM chỉ đạo, lãnh đạo Công an cấp xã tăng cường phối hợp với Ủy ban bầu cử, UBND cấp xã khẩn trương rà soát thông tin cử tri, chuẩn hóa thông tin để làm cơ sở thực hiện in thẻ cử tri, đảm bảo không bỏ sót cử tri trên địa bàn quản lý.

Ủy ban bầu cử TP.HCM yêu cầu Công an TP.HCM chỉ đạo công an cấp xã thực hiện in, bàn giao thẻ cử tri để Ủy ban bầu cử, UBND cấp xã cấp phát thẻ cử tri đảm bảo thực hiện hoàn thành trong thời gian từ ngày 5 đến ngày 10-3. Ảnh: Trang thông tin bầu cử TP.HCM

Do giấy màu in thẻ cử tri (giấy trống, không in chữ) cần thực hiện quản lý chặt chẽ tránh trường hợp cấp phát và sử dụng sai quy định, Ủy ban bầu cử TP.HCM đề nghị Sở Nội vụ phối hợp Công an TP.HCM chuyển giấy màu in thẻ cử tri về Ủy ban bầu cử, UBND cấp xã để bàn giao cho Công an cấp xã in.

Công an TP.HCM chỉ đạo Công an cấp xã thực hiện in thẻ cử tri và bàn giao thẻ cử tri để Ủy ban bầu cử, UBND cấp xã ký, đóng dấu, cấp phát thẻ cử tri đảm bảo thực hiện hoàn thành trong thời gian từ ngày 5 đến ngày 10-3.

UBND cấp xã phối hợp với Công an cấp xã căn cứ tình hình thực tế, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí để thực hiện in thẻ cử tri theo dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Riêng 4 khu vực bỏ phiếu thuộc phường Phước Thắng, phường Tam Thắng, xã Long Sơn với khoảng 5.000 cử tri, việc in thẻ cử tri đã thực hiện xong trong ngày 21-2 để chuẩn bị cho việc bầu cử sớm, sẽ diễn ra từ 7 giờ sáng 26-2.