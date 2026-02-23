Cà Mau xác định 3 trụ cột phát triển trong quy hoạch đến năm 2050 23/02/2026 17:40

(PLO)- Tỉnh ủy Cà Mau họp bàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và điều chỉnh quy hoạch tỉnh đến năm 2050 với tinh thần hành động "thần tốc", không để lãng phí một ngày.

Ngày 23-2, ngay ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị lần thứ tư thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến về Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Đồng thời, hội nghị cũng xem xét điều chỉnh quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đánh giá chất lượng Đảng bộ tỉnh năm 2025.

Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Cà Mau lần này thể hiện khát vọng bứt phá của tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc, tận dụng tiềm năng về năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái. Ảnh: CHÂU ANH

Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau xác định Nghị quyết Đại hội XIV có nhiều nội dung thiết thực, phù hợp với thực tiễn địa phương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Quá trình triển khai có nhiều thuận lợi do sự tương đồng về định hướng phát triển giữa Trung ương và địa phương.

Từ đó, Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu cấp ủy các cấp, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phải quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV gắn với tình hình thực tiễn địa phương. Trong đó, việc triển khai phải đảm bảo nguyên tắc "sáu rõ" là "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền".

Với quyết tâm hành động thần tốc ngay từ đầu năm mới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu “không để một ngày lãng phí, một tuần chậm trễ” theo thông điệp chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đồng thời, công tác thực hiện phải gắn liền với kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết định kỳ để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Quy hoạch Cà Mau đến năm 2050 xác định kinh tế biển, năng lượng sạch và công nghiệp chế biến là trụ cột phát triển. Ảnh: CHÂU ANH

Cũng tại hội nghị, các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận về việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự thảo điều chỉnh bám sát quy hoạch tổng thể quốc gia và vùng ĐBSCL, chuyển dịch mô hình tăng trưởng sang khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Theo đó, quy hoạch xác định kinh tế biển, năng lượng sạch và công nghiệp chế biến là trụ cột phát triển. Tỉnh Cà Mau cũng đặt mục tiêu phát triển nhanh nhưng bền vững, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.

Việc điều chỉnh quy hoạch lần này thể hiện khát vọng bứt phá của tỉnh địa đầu cực Nam Tổ quốc, tận dụng tiềm năng về năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.

Đây là nền tảng để Cà Mau bước vào kỷ nguyên phát triển mới, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045.