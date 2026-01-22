Lộ diện 7 'hạt nhân’ kinh tế dọc tuyến cao tốc ở Cà Mau 22/01/2026 15:41

(PLO)- Thay vì đầu tư dàn trải, tỉnh Cà Mau hiện đang định hướng quy hoạch dựa trên cấu trúc không gian phát triển dọc theo các tuyến động lực là cao tốc Cần Thơ – Cà Mau và Cà Mau - Đất Mũi.

Theo ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau, tỉnh đang đứng trước cơ hội lớn khi tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau hoàn thành và tuyến Cà Mau - Đất Mũi đang khẩn trương triển khai thi công, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Từ lợi thế đó, tỉnh đã chủ động nghiên cứu, có những điều chỉnh quy hoạch mang tính chiến lược để tận dụng tối đa dư địa phát triển tại các nút giao quan trọng của các tuyến cao tốc.

Theo đó, Cà Mau không chỉ xem nút giao cao tốc là điểm giao, nhập tách làn xe, mà là các “hạt nhân” để hình thành các cụm, ngành kinh tế cụ thể.

Chiến lược này tập trung vào ba khu vực ưu tiên chính là: Hành lang tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi; hành lang tuyến đường kết nối đô thị Cà Mau - đô thị Bạc Liêu; đoạn Vành đai 3 thuộc đô thị Cà Mau đến khu vực nút giao cao tốc.

Tỉnh Cà Mau đang định hướng quy hoạch dựa trên cấu trúc không gian phát triển dọc theo các tuyến động lực là cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và Cà Mau - Đất Mũi. Ảnh: CHÂU ANH

Dựa trên thỏa thuận hướng tuyến và vị trí các nút giao trên các tuyến cao tốc, Cà Mau dự kiến quy hoạch bảy khu chức năng gồm:

1. Nút giao đầu tuyến (giao Vành đai 3 và cao tốc Cần Thơ - Cà Mau) - Cửa ngõ Logistics: Đây là trung tâm của sự kết nối, tại khu vực Vành đai 3 đến nút giao này, tỉnh Cà Mau dự kiến quy hoạch:

- Khu trung tâm logistics cửa ngõ cao tốc (30 ha): Đóng vai trò là điểm gom và phân phối hàng hóa chiến lược cho đô thị Cà Mau và Khu kinh tế Năm Căn.

- Khu công nghệ cao - công nghiệp sạch (25 ha): Ưu tiên chế biến sâu thủy sản, công nghệ sinh học và tự động hóa kho vận. Đây là bước đi nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh sang hướng hiện đại, giảm thiểu ô nhiễm.

- Khu đô thị mới cửa ngõ phía Tây Bắc (30 ha): Đáp ứng nhu cầu giãn dân và nhà ở cho chuyên gia, lao động tại các khu công nghiệp lân cận.

2. Nút giao khu vực xã Khánh An - Công nghiệp lạnh: Tận dụng nút giao với đường Võ Văn Kiệt (Km7+185), tỉnh Cà Mau dự kiến quy hoạch khu công nghiệp nhẹ tập trung và trung tâm kho lạnh (100ha - 200ha). Mục tiêu là hình thành chuỗi dây chuyền đóng gói, bảo quản nông thủy sản xuất khẩu ngay tại vùng nguyên liệu, kết nối trực tiếp với Khu công nghiệp Khánh An hiện hữu.

3. Nút giao khu vực xã Khánh Bình (Giao ĐT.985B) - Logistics cấp vùng: Tại Km19+195, với vị trí trung tâm giữa TP Cà Mau (cũ) và Năm Căn, tỉnh Cà Mau dự kiến quy hoạch một Trung tâm logistics cấp vùng quy mô lớn (70ha - 150 ha). Đây sẽ là nơi đặt các bãi container, kho lạnh dung lượng lớn để phục vụ gom hàng từ hai hướng, đóng vai trò vùng đệm trước khi hàng hóa được đưa ra Cảng Hòn Khoai trong tương lai.

Tuyến đường giao thông ra đảo Hòn Khoai có tổng chiều dài hơn 18km; được thiết kế theo phương án cầu vượt biển có bố trí nhịp thông thuyền. Dự án có chiều rộng 16,5m, gồm bốn làn xe cơ giới; thời gian thực hiện dự kiến 2025-2028.

4. Nút giao khu vực xã Hưng Mỹ: Cụm công nghiệp phụ trợ cho chế biến thủy sản - nông sản; kho bãi vệ tinh; điểm kiểm định nguyên liệu. Quy mô 10-75 ha. Dịch vụ sửa chữa máy móc; kho bãi vệ tinh; ngành phụ trợ - bao bì - bảo trì thiết bị. Khu vực này sẽ đóng vai trò chia sẻ áp lực cho xã Khánh Bình và xã Phú Mỹ; thuận lợi phân bố dịch vụ phụ trợ mà không ảnh hưởng môi trường. Làm động lực kết nối và phát triển với xã Sông Đốc.

5. Nút giao khu vực xã Phú Mỹ (giao ĐT.986) - Thủ phủ chế biến sâu: Tại khu vực nút giao này, tỉnh dự kiến phát triển khu công nghiệp chế biến thủy sản - nông sản xuất khẩu quy mô lớn (100-150 ha). Vị trí này nằm giữa vùng nguyên liệu dồi dào, giúp giảm tối đa chi phí vận chuyển nguyên liệu tươi sống, tăng lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp chế biến sâu.

6. Nút giao khu vực xã Đất Mới: Dự kiến quy hoạch trung tâm logistics cấp tỉnh; bãi container; trung tâm kiểm định hàng xuất khẩu; khu công nghiệp hậu cần (quy mô 30ha – 50ha). Khu vực tại điểm giao cao tốc và đường Năm Căn - Phú Tân (ĐT.986B) và gần điểm giao nhánh vào Khu kinh tế Năm Căn có quỹ đất rộng, địa hình phù hợp để phát triển hậu cần xuất khẩu; container; kho lạnh; logistics chuyên ngành thủy sản. Vị trí này có tính chiến lược tiếp đón Cảng Hòn Khoai, tăng cường khả năng tiếp cận và phát triển xã Năm Căn.

7. Nút giao khu vực Đất Mũi (điểm cuối) - Kinh tế biển xanh: Kết nối với đường Hồ Chí Minh và cảng Hòn Khoai. Khu vực này được quy hoạch quần thể quy mô 800ha - 1.000ha bao gồm: Khu dịch vụ thương mại logistics vệ tinh, Khu du lịch sinh thái và Trung tâm đào tạo nghề logistics/dịch vụ biển.