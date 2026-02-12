Những cuộc đua 'giờ vàng' đúng nghĩa của xe cứu thương 12/02/2026 08:00

(PLO)- Tiếng còi xe cứu thương là mệnh lệnh từ trái tim của những "thiên sứ" áo trắng. Với quy trình chuẩn hóa và sự phối hợp nhịp nhàng giữa mạng lưới các trạm cấp cứu vệ tinh, mọi khoảng cách địa lý đều được rút ngắn để giành lại sự sống cho người bệnh.

Trong không gian chật hẹp của khoang xe chuyên dụng, các y, bác sĩ phải đối mặt với áp lực nghìn cân để đưa ra những quyết định sinh tử. Xe cứu thương không chỉ là phương tiện vận chuyển mà còn chở theo niềm tin, hy vọng của thân nhân và người bệnh. Mỗi khoảnh khắc cấp cứu trôi qua đều là "giờ vàng" quý giá, việc chuẩn hóa quy trình và tăng cường giám sát bằng công nghệ chính là tấm lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ tính mạng nhân dân.

Cùng PLO theo chân các kíp trực để thấu hiểu sự khắc nghiệt của nghề và lắng nghe giải pháp minh bạch hóa loại hình dịch vụ y tế đặc biệt này.