Sở Y tế TP.HCM chấn chỉnh sau loạt điều tra 'xe cứu thương kêu cứu' 10/02/2026 09:52

(PLO)- Sau khi báo Pháp Luật TP.HCM đăng loạt bài điều tra về dịch vụ "xe cứu thương kêu cứu", Sở Y tế TP.HCM đã ban hành công văn yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, chấn chỉnh hoạt động của loại phương tiện này.

Ngày 9-2, sau khi Báo Pháp Luật TP.HCM đăng loạt bài điều tra về dịch vụ "xe cứu thương kêu cứu", Sở Y tế TP.HCM đã ban hành công văn yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng xe cứu thương, xe có lắp thiết bị phát tín hiệu ưu tiên.

Xe cứu thương chở khách dịch vụ đi chơi

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị y tế chỉ được đưa vào sử dụng xe cứu thương đã đăng kiểm đầy đủ và được cơ quan thẩm quyền cấp phép. Đáng chú ý, các xe phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và camera ghi hình tài xế để kiểm tra thường xuyên. Việc sử dụng còi, đèn ưu tiên phải tuân thủ nghiêm Nghị định 151/2024, chỉ thực hiện khi làm nhiệm vụ khẩn cấp hoặc chở người bệnh cấp cứu.

Sở Y tế nghiêm cấm các bệnh viện, trạm y tế ký hợp đồng hoặc tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân sử dụng danh nghĩa “xe cứu thương” trái phép. Lãnh đạo các cơ sở y tế phải chịu trách nhiệm nếu để cán bộ, nhân viên hay lực lượng bảo vệ thông đồng, môi giới cho xe không hợp lệ hoạt động trong khuôn viên. Các đơn vị cũng không được treo, dán logo, biển quảng cáo dịch vụ vận chuyển bệnh nhân ngoài quy định.

Trước đó, ngày 28-11-2025, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cũng đã ban hành văn bản yêu cầu rà soát lại phương tiện ưu tiên trên địa bàn. Phía Lâm Đồng cảnh báo tình trạng xe gắn biển “Cứu thương 0 đồng”, “Xe thiện nguyện” hoạt động không đúng quy định, có dấu hiệu thu phí trá hình gây bức xúc dư luận.

Hiện Sở Y tế các địa phương đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lạm dụng tín hiệu ưu tiên hoặc giả danh xe cứu thương.