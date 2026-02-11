Tái hiện không gian Tết cung đình qua Lễ Thiết triều Nguyên đán

(PLO)- Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức tái hiện Lễ Thiết triều Nguyên đán tại không gian điện Thái Hòa.
Ngày 11-2 (nhằm ngày 24 tháng Chạp), giữa không gian trầm mặc và cổ kính của Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức tái hiện Lễ Thiết triều Nguyên đán.
Đây là một trong những nghi lễ quan trọng nhất của triều đình nhà Nguyễn mỗi dịp Tết đến xuân về, thể hiện quyền uy của bậc thiên tử và sự ổn định của vương triều.
Không chỉ là một màn trình diễn sân khấu hóa, chương trình còn là hành trình ngược dòng thời gian, đưa người xem về với không gian văn hóa rực rỡ và uy nghiêm của một thời đại đã qua, khởi đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa Tết tại Cố đô.
Đội nhã nhạc cung đình Huế trình diễn các bản Đại nhạc và Tiểu nhạc, tạo nên âm hưởng hào hùng và linh thiêng cho buổi lễ.