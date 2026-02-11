Tái hiện không gian Tết cung đình qua Lễ Thiết triều Nguyên đán 11/02/2026 14:44

Ngày 11-2 (nhằm ngày 24 tháng Chạp), giữa không gian trầm mặc và cổ kính của Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức tái hiện Lễ Thiết triều Nguyên đán.

Đây là một trong những nghi lễ quan trọng nhất của triều đình nhà Nguyễn mỗi dịp Tết đến xuân về, thể hiện quyền uy của bậc thiên tử và sự ổn định của vương triều.

Không chỉ là một màn trình diễn sân khấu hóa, chương trình còn là hành trình ngược dòng thời gian, đưa người xem về với không gian văn hóa rực rỡ và uy nghiêm của một thời đại đã qua, khởi đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa Tết tại Cố đô.

Không khí tại sân Đại triều điện Thái Hòa đã trở nên nhộn nhịp để chuẩn bị cho lễ tái hiện quan trọng bậc nhất năm. Ảnh: L.HOÀNG

Đoàn rước vua khởi hành từ điện Cần Chánh, tái hiện lại sự uy nghi của bậc thiên tử khi ngự giá ra điện Thái Hòa. Ảnh: X.ĐẠT

Các quan văn, quan võ trong những bộ phẩm phục được phục dựng tinh xảo theo đúng khuôn mẫu lịch sử, đứng xếp hàng theo phẩm cấp.

Đội nhã nhạc cung đình Huế trình diễn các bản Đại nhạc và Tiểu nhạc, tạo nên âm hưởng hào hùng và linh thiêng cho buổi lễ.

Theo nghi lễ triều đình xưa, sau phần Đại triều, các hoàng đệ và hoàng tử nhỏ tuổi thực hiện nghi thức bái mừng vua tại điện Cần Chánh.

Đông đảo người dân, du khách xem Lễ Thiết triều Nguyên đán trước Điện Thái Hòa.