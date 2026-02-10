Tái hiện lễ dựng cây nêu trong Đại Nội Huế

(PLO)- Lễ dựng cây nêu không chỉ báo hiệu kỳ nghỉ Tết của triều đình xưa mà còn là nét đẹp tâm linh, gửi gắm ước vọng về một năm mới "mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an".
Sáng 10-2 (nhằm ngày 23 tháng Chạp), trong tiết trời xuân dịu nhẹ của cố đô, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trang trọng tổ chức lễ Thướng Tiêu (lễ dựng cây nêu) tại khu vực Thế Miếu - Đại Nội Huế.
Đây là nghi thức hành chính báo hiệu kỳ nghỉ Tết của triều đình xưa bắt đầu. Đây cũng là nét đẹp văn hóa tâm linh, gửi gắm ước vọng về một năm mới bình an.