Tái hiện lễ dựng cây nêu trong Đại Nội Huế 10/02/2026 12:57

(PLO)- Lễ dựng cây nêu không chỉ báo hiệu kỳ nghỉ Tết của triều đình xưa mà còn là nét đẹp tâm linh, gửi gắm ước vọng về một năm mới "mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an".

Sáng 10-2 (nhằm ngày 23 tháng Chạp), trong tiết trời xuân dịu nhẹ của cố đô, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế trang trọng tổ chức lễ Thướng Tiêu (lễ dựng cây nêu) tại khu vực Thế Miếu - Đại Nội Huế.

Đây là nghi thức hành chính báo hiệu kỳ nghỉ Tết của triều đình xưa bắt đầu. Đây cũng là nét đẹp văn hóa tâm linh, gửi gắm ước vọng về một năm mới bình an.

Đoàn rước nêu khởi hành từ cửa Hiển Nhơn, tái hiện lại nghi thức uy nghiêm của triều đình nhà Nguyễn xưa.

Đội Đại nhạc dẫn đầu đoàn rước với những bản nhạc cung đình rộn rã, báo hiệu một mùa xuân mới đang về.

Khu vực sân Hiển Lâm Các (Thế Miếu) – nơi được chọn làm địa điểm chính để thực hiện nghi lễ quan trọng nhất.

Hương án với đầy đủ lễ phẩm được bày trí trang trọng, thể hiện lòng thành kính của hậu thế đối với các bậc tiền nhân.

Cây nêu được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi thực hiện nghi thức dựng nên.

Mười lính vệ binh phối hợp nhịp nhàng, dùng sức người và dây thừng để dựng đứng cây tre cao hơn 15 mét.

Trên đỉnh cây nêu treo ấn tín, giỏ tre và các vật phẩm phong thủy với ý nghĩa xua đuổi tà ma, đón nhận điềm lành.

Du khách trong và ngoài nước hào hứng ghi lại những khung hình độc đáo về một nét văn hóa truyền thống hiếm có.