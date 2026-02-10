Ấm áp ‘Chuyến tàu Công đoàn’ đưa hàng trăm gia đình công nhân từ TP.HCM về quê đón Tết 10/02/2026 12:26

Sáng 10-2, tại ga Sài Gòn, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM tổ chức tiễn 124 gia đình đoàn viên, người lao động lên đường về quê đón Tết trên “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2026”.

Đây là một trong những hoạt động chăm lo Tết ý nghĩa của tổ chức Công đoàn TP.HCM, nhằm mang mùa xuân đến với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện về quê sum họp gia đình.

124 gia đình đoàn viên, người lao động chính thức lên đường về quê đón Tết trên “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2026”. Ảnh: HẢI NHI

Phát biểu tại lễ tiễn, ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, cho biết Tết là dịp đặc biệt để người lao động được sum họp cùng gia đình sau một năm làm việc vất vả.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, thăm hỏi và tặng quà cho người lao động. Ảnh: HẢI NHI

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, Công đoàn TP.HCM hỗ trợ tổng cộng 2.993 người về quê bằng “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2026”, 820 người về bằng máy bay và khoảng 5.000 người về quê bằng xe.

Ông cũng đề nghị các đoàn viên chấp hành tốt quy định trong suốt hành trình, đón Tết an toàn, ấm áp và sớm trở lại TP, sẵn sàng cho năm lao động mới.

Gia đình chị Ngô Thị Loan, công nhân Công ty TNHH CCH Top (Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận), là một trong những hộ được hỗ trợ 4 vé tàu về Nghệ An dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Nhiều người có mặt từ sớm để kịp chuyến tàu về quê. Ảnh: HẢI NHI

Rời quê vào TP.HCM làm việc từ năm 2009, số lần cả gia đình chị Loan được về quê đón Tết chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoài chi phí tàu xe cao, hành trình còn kéo dài hơn 32 giờ khiến mỗi chuyến về quê chị đều phải tính toán rất kỹ.

Hai vợ chồng chị Loan đều là công nhân, tổng thu nhập khoảng 14-15 triệu đồng mỗi tháng, chủ yếu dành cho thuê trọ, sinh hoạt và nuôi con, gần như không có tích lũy. Riêng tiền vé tàu Tết cho 4 người đã vượt quá khả năng chi trả của gia đình.

“Vé khứ hồi cho 4 người gần 15 triệu đồng, nếu không được hỗ trợ thì đành ở lại. Năm nay được hỗ trợ vé cho cả nhà, tôi nhẹ cả người, mừng rơi nước mắt” chị Loan chia sẻ.

Người lao động vui mừng, phấn khởi với "Chuyến tàu công đoàn". Ảnh: HẢI NHI

Theo ban tổ chức, 124 gia đình tham gia chuyến tàu lần này đại diện cho hơn 2.290 đoàn viên, người lao động cùng thân nhân được hỗ trợ về quê đón Tết trong chương trình “Chuyến tàu Công đoàn - Xuân 2026”. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 7 tỉ đồng.

Dự kiến các chuyến tàu công đoàn sẽ khởi hành từ TP.HCM đến các tỉnh, thành khu vực phía Bắc trong khoảng thời gian từ ngày 9 đến 14-2. Sau Tết, công nhân sẽ được đón trở lại TP.HCM làm việc từ ngày 20 đến 24-2.

Dịp này, ban tổ chức còn trao tặng mỗi gia đình đoàn viên, người lao động một phần quà trị giá 300.000 đồng và lì xì cho các em nhỏ đi cùng, góp thêm niềm vui trên suốt hành trình về quê đón Tết.