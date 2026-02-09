Hàng loạt tuyến đường ở TP.HCM thay áo mới đón Tết 09/02/2026 14:09

(PLO)- Nhiều tuyến đường ở TP.HCM được chỉnh trang, thảm nhựa mới trước thềm năm mới.

Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ-Sở Xây dựng cho biết Trung tâm đang tiến hành bảo trì, duy tu và làm mới một số tuyến đường ở khu vực Trung tâm TP, sân bay Tân Sơn Nhất để phục vụ người dân đón Tết Nguyên đán.

Các tuyến đường được thay áo mới như: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Pasteur, Phạm Hồng Thái, Điện Biên Phủ, Trần Hưng Đạo, Cách Mạng Tháng 8, khu vực Công viên Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Cảnh, Cộng Hòa, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Chí Công...

Các công việc được Trung tâm triển khai gồm sơn vạch kẻ đường, thay mới biển báo, sơn bó vỉa trắng đỏ, vạch đi bộ trắng đỏ; vệ sinh các tuyến đường Lý Thái Tổ, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng...

Tại phường Thủ Đức, UBND phường cho biết phường cũng đã hoàn tất chỉnh trang nâng cấp vỉa hè ở một số tuyến đường.

Công tác bảo trì, duy tu và làm mới một số tuyến đường được thực hiện vào ban đêm.

Và hoàn thành trước giờ cao điểm buổi sáng.

Đơn vị thi công sơn lại sơn bó vỉa hè đường Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, phường Cầu Kho.

Người dân phường Thủ Đức có đường đẹp đón Tết.