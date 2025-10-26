Cận cảnh đường Chu Văn An 'thay áo mới' sau dự án nâng cấp hơn 1.000 tỉ đồng 26/10/2025 09:26

(PLO) - Sau 8 tháng thi công, dự án nâng cấp, mở rộng 600m đường Chu Văn An (phường Bình Thạnh, TP.HCM) đang dần hoàn thiện. Với tổng mức đầu tư khoảng 1.067 tỉ đồng, đoạn đường dự kiến hoàn thành trong tháng 11-2025.

Theo ghi nhận của PV PLO vào trưa 25-10, trên đoạn đường Chu Văn An, công nhân cùng nhiều thiết bị máy móc vẫn tích cực làm việc nhằm đảm bảo kịp tiến độ. Nhiều đoạn đường sau nâng cấp, cải tạo đã dần lộ diện.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Chu Văn An (đoạn từ ngã 5 Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh, quận Bình Thạnh cũ, nay là phường Bình Thạnh, TP.HCM) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Bình Thạnh làm chủ đầu tư.

Đoạn đường Chu Văn An được nâng cấp, mở rộng có quy mô chiều dài 600m, chiều rộng được nâng từ 7m lên 23m. Tổng mức đầu tư dự án là 1.067 tỉ đồng (trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 981 tỉ đồng), dự kiến trong tháng 11-2025 sẽ hoàn thành.

Đoạn đường Chu Văn An đang được nâng cấp, mở rộng nhìn từ trên cao vào trưa 25-10.

Sau 8 tháng thi công, nhiều đoạn của tuyến đường đã hiện rõ hình hài.

Trước khi nâng cấp, mở rộng, đoạn đường này vốn nhỏ hẹp, nhiều khúc quanh co. Lưu lượng phương tiện qua lại lớn khiến khu vực thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm.

Công nhân thi công các hạng mục thoát nước dọc hai bên đường.

Một số đoạn được công nhân lót đá, canh chỉnh phần lòng đường và vỉa hè.

﻿ ﻿ Dự án được khởi công vào ngày 27-2-2025.Theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong 10 tháng thi công.

﻿ ﻿ ﻿﻿ Ngoài việc mở rộng lòng đường, dự án cũng bao gồm cải tạo vỉa hè, hệ thống thoát nước, chiếu sáng, cây xanh để tạo cảnh quan đô thị cho địa phương.

﻿ ﻿﻿ Hàng loạt cột điện chờ di dời, hố cống được gia công, che chắn tạm bợ... tìm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi đường.

Đường Chu Văn An điểm tiếp nối với đường Phan Chu Trinh (phường Bình Thạnh) vẫn đang trong giai đoạn chờ thi công.

Điểm tiếp nối với Ngã 5 Bình Hòa, phần đường nâng cấp, mở rộng đã hiện rõ, mặt lộ được trải nhựa, thông thoáng.

Ngoài việc kẹt xe, trước đây tuyến đường còn gặp tình trạng ngập nước nghiêm trọng sau những giờ mưa lớn.

Nhiều hộ dân đang cải tạo lại nhà sau khi bàn giao mặt bằng cho dự án.