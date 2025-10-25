Thi tuyển kiến trúc tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 đặt tại số 1 Lý Thái Tổ 25/10/2025 15:33

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản báo cáo UBND TP.HCM về phương án chỉnh trang khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

Điều chỉnh quy hoạch để đáp ứng mục tiêu

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỉ lệ 1/2000 khu dân cư phường 1, quận 10 (cũ) được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 5260/2013 (hiệu lực đến năm 2025), khu nhà đất số 1 đường Lý Thái Tổ (nhà khách Chính phủ) thuộc ô phố có ký hiệu II-N1 (diện tích 4,36 ha) có chức năng sử dụng là đất hỗn hợp.

Trong đó bao gồm đất hỗn hợp (diện tích 2,18ha) với chỉ tiêu mật độ xây dựng 35%, tầng cao công trình 2-15 tầng, hệ số sử dụng đất 4,0 lần.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ sẽ hình thành công viên cây xanh, khu vực đặt bia tưởng niệm đồng bào tử nạn do đại dịch COVID-19. Ảnh: NC

Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị (diện tích 2,18 ha) với chỉ tiêu mật độ xây dựng 5%, tầng cao một tầng.

Khu đất có bố trí nhà ga cho tuyến metro số 1 kéo dài và tuyến metro số 3.

Về giao thông xung quanh khu đất, đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Hùng Vương) có chiều dài khoảng 370m, với mặt cắt ngang theo quy hoạch là 17m. Hiện nay, tuyến đường có bề rộng trung bình khoảng 5m, chưa kết nối với đường Lý Thái Tổ.

Các tuyến đường xung quanh (Hùng Vương, Lý Thái Tổ ) đã được đầu tư theo quy hoạch.

Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất phương án chỉnh trang như sau:

Điều chỉnh quy hoạch đô thị tỉ lệ 1/2000: Nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực để đáp ứng được mục tiêu hình thành công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ công cộng, đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 và kết hợp khai thác không gian ngầm.

Về xây dựng tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19, trên cơ sở quy hoạch hiện nay, tổ chức thi tuyển kiến trúc về tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 và đầu tư xây dựng theo hình thức xã hội hóa.

Về xây dựng công viên công cộng, trên cơ sở quy hoạch 1/2000 điều chỉnh cục bộ, đầu tư công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ công cộng tại số 1 đường Lý Thái Tổ theo hình thức xã hội hóa.

Về mở rộng đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Hùng Vương), Sở Xây dựng đề xuất mở rộng đường Trần Bình Trọng (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Hùng Vương) theo quy hoạch.

Khái toán tổng mức đầu tư dự án khoảng 1.073 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 830,5 tỉ đồng (di dời giải tỏa 115 hộ và 01 tổ chức); chi phí xây dựng khoảng 40,7 tỉ đồng.

Về trụ sở làm việc phường Vườn Lài, UBND phường Vườn Lài có đề xuất bố trí trụ sở làm việc sau khi sáp nhập chính quyền hai cấp tại khu vực tại số 1 đường Lý Thái Tổ. Tuy nhiên, tại cuộc họp các đơn vị thống nhất bố trí một vị trí đất công khác trên địa bàn phường (dự kiến khu đất tại địa chỉ số 376 đường Điện Biên Phủ, phường Vườn Lài).

Kêu gọi xã hội hóa để xây dựng tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19

Từ những phương án đề xuất trên, Sở Xây dựng TP.HCM kiến nghị UBND TP chấp thuận chủ trương thực hiện các nội dung sau:

Sử dụng khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ để phát triển công viên công cộng, bố trí tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 và khai thác không gian ngầm;

Tổ chức điều chỉnh quy hoạch 1/2000 cục bộ khu vực để đáp ứng mục tiêu hình thành công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ công cộng, đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 và kết hợp khai thác không gian ngầm;

Sở QHKT tổ chức kiểm kê, đánh giá và phân loại, các công trình biệt thự tại khu đất nêu trên để làm cơ sở bảo tồn (nếu có);

Kêu gọi xã hội hóa để xây dựng tượng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 và xây dựng công viên công cộng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ;

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất phương án đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Hùng Vương (đảm bảo phù hợp với không gian công viên cộng cộng, giao thông khu vực và các quy hoạch có liên quan);

UBND phường Vườn Lài chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở NN&MT, Sở QHKT đề xuất các thủ tục để xây dựng trụ sở làm việc của Phường tại địa chỉ số 376 đường Điện Biên Phủ, phường Vườn Lài.