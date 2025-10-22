Thời gian thực hiện dự án công viên của 'khu đất vàng' bến Nhà Rồng và số 1 Lý Thái Tổ 22/10/2025 19:15

(PLO)- Sở NN&MT TP.HCM đề xuất trình tự thực hiện dự án "khu đất vàng" bến Nhà Rồng và số 1 Lý Thái Tổ theo một trong hai phương thức.

Sở NN&MT TP.HCM vừa có báo cáo về việc thực hiện dự án cải tạo mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng) và dự án công trình công cộng tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ.

Cụ thể, khu đất cảng Nhà Rồng - Khánh Hội có diện tích hơn 31 ha. Khu đất số 1 Lý Thái Tổ rộng khoảng 37.000m²; có ba mặt tiền ở đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng, bên trong có 7 ngôi biệt thự cũ bỏ hoang nhiều năm.

"Khu đất vàng" số 1 Lý Thái Tổ rộng khoảng 37.000m². Ảnh: NC

Sở NN&MT đề xuất Bí thư Thành ủy TP.HCM xem xét trình tự thực hiện hai dự án theo một trong hai phương thức là đầu tư công hoặc đối tác công tư (Hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán).

Với dự án dự án cải tạo mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh:

Giai đoạn 1: Gồm hai bước chung của hai phương thức.

Bước 1: Thông qua chủ trương chung, Thành ủy có ý kiến chỉ đạo Đảng ủy UBND TP để lãnh đạo, chỉ đạo chung về định hướng và việc thực hiện dự án theo quy mô mới.

Bước 2: Giải tỏa kê biên quyền sử dụng đất và thu hồi chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng – Khánh Hội.

Khu đất cảng Nhà Rồng - Khánh Hội có diện tích hơn 31 ha. Ảnh: NHƯ NGỌC

Giai đoạn 2: Gồm 7 bước đối với phương thức đầu tư công (dự kiến khởi công tháng 9-2026) và 6 bước đối với phương thức đối tác công tư (dự kiến khởi công trong tháng 3-2026).

Với dự án công trình công cộng tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ:

Giai đoạn 1: Gồm 3 bước chung của 2 phương thức.

Bước 1: Sắp xếp, xử lý tài sản công, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phương án sắp xếp, xử lý đối với cơ sở nhà đất nêu trên theo phương án Bộ Ngoại giao trình. Thời gian thực hiện trong tháng 10-2025.

Bước 2: Thông qua chủ trương chung, Thành ủy có ý kiến chỉ đạo Đảng ủy UBND TP để lãnh đạo, chỉ đạo chung về định hướng thực hiện dự án. Thời gian thực hiện trong tháng 10-2025

Bước 3: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP (đã được Thủ tướng phê duyệt) đối với khu vực số 1 Lý Thái Tổ.

UBND phường Vườn Lài thực hiện việc lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP đối với khu vực, Sở chuyên ngành thực hiện thẩm định và UBND TP phê duyệt theo thẩm quyền. Thực hiện hoàn thành trong tháng 11-2025.

Giai đoạn 2: Gồm 7 bước đối với phương thức đầu tư công (dự kiến khởi công tháng 7-2026) và 6 bước đối với phương thức đối tác công tư (dự kiến khởi công trong tháng 2-2026).

Trước đó (ngày 18-10), Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết sẽ ngừng dự án nhà ở để mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại khu vực Bến Nhà Rồng (phường Xóm Chiếu) để làm công viên cây xanh, kết hợp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành.

Đồng thời Bí thư Thành uỷ TP.HCM cũng thông tin khu đất số 1 Lý Thái Tổ nằm giữa đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng (ngã sáu Cộng Hòa) cũng sẽ được chuyển đổi thành công viên.