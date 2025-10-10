Khánh Hòa chuẩn bị đấu giá đất 'vàng' ven biển Nha Trang 10/10/2025 14:09

Ngày 10-10, một nguồn tin cho hay chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa vừa yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương rà soát, báo cáo kết quả triển khai ý tưởng thiết kế đô thị, việc quản lý sử dụng đất khu vực phía đông đường Trần Phú – Phạm Văn Đồng.

Yêu cầu đề xuất đấu giá, đấu thầu đất ven biển

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở ngành, địa phương liên quan rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện, kết quả triển khai ý tưởng thiết kế đô thị khu vực phía đông đường Trần Phú – Phạm Văn Đồng.

Các khu đất vàng ven biển Nha Trang sẽ được đấu thầu, đấu giá. Ảnh: H.H

Trong đó, lưu ý báo cáo đánh giá cụ thể kết quả áp dụng ý tưởng thiết kế đô thị vào quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đã được phê duyệt tại khu vực.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát, đề xuất UBND tỉnh phương án tổ chức đấu giá, đấu thầu đối với khu đất đã được nhà nước thu hồi tại khu nghỉ mát Ana Mandara.

Đồng thời, rà soát các khu đất đã hết thời hạn sử dụng đất gồm nhà hàng Sailing Club, nhà hàng Loiusiane, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các bước liên quan tiếp theo, hoàn tất các thủ tục đảm bảo điều kiện để thực hiện đấu giá, đấu thầu theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu rà soát, báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư chỉnh trang hạ tầng đô thị phía đông tuyến đường Trần Phú – Phạm Văn Đồng giai đoạn 1.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì kiểm tra, rà soát các vị trí khu đất còn lại trên trục đường Trần Phú – Phạm Văn Đồng; trên cơ sở đó tham mưu, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo quản lý việc sử dụng đất đảm bảo hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Các công trình cuối cùng của khu nghỉ mát Ana Mandara đang được tháo dỡ. Ảnh: T.T

Cụ thể là các khu công viên dọc đường Trần Phú – Phạm Văn Đồng, các vị trí khu đất quy hoạch thương mại, dịch vụ như nhà hàng Thùy Dương, nhà hàng Yến Sào, khu giải trí – dịch vụ E-land Four Seasons, công viên Phù Đổng…

UBND các phường Nha Trang, Bắc Nha Trang được giao kiểm tra, rà soát hiện trạng, báo cáo đề xuất việc lập, điều chỉnh các quy hoạch chi tiết trong ranh giới hành chính. Từ đó, làm cơ sở để xác định vị trí giá đất và vị trí quy hoạch công viên cây xanh phục vụ cộng đồng.

Nâng tầm bờ biển Nha Trang

Yêu cầu trên của UBND tỉnh Khánh Hòa nhằm có cơ sở tiếp tục chỉ đạo triển khai thiết kế đô thị, phương án xử lý, sắp xếp lại một số công trình khu vực phía đông đường Trần Phú – Phạm Văn Đồng, có chiều dài gần 20 km bờ biển TP Nha Trang.

Hồi tháng 9-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa thông qua ý tưởng đô thị, khu vực phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng. Theo thiết kế, khu vực phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng sẽ có bốn phân khu. Cụ thể, khu 1 là công viên tịnh dưỡng và bến du thuyền - thành phố mới; khu 2 là công viên di sản văn hóa; khu 3 là công viên bờ biển dài và phân khu 4 là công viên thưởng ngoạn.

Khánh Hòa xây dựng không gian biển cho cộng đồng. Ảnh: X.H

Trong đó, một số công trình điểm nhấn mang yếu tố biểu tượng ở khu vực phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng như nhà hát Đại Dương, cầu An Viên, ngôi làng ven biển, khu phức hợp bảo tàng Yersin…

Công trình nhà hát Đại Dương nằm ở quảng trường Đại Dương và khu đô thị trung tâm- khu vực sân bay Nha Trang cũ, là sự kết hợp giữa bảo tàng tỉnh Khánh Hòa, nhà hát trong nhà và ngoài trời.

Khu đất khu nghỉ mát Evason Ana Mandara cũ sẽ được cải tạo thành ngôi làng ven biển Nha Trang để tạo ra một không gian công cộng trẻ trung, năng động, mang phong cách vùng nhiệt đới. Theo đó, các công trình cũ sẽ được tháo dỡ, giữ lại một phần và cải tạo một số công trình phục vụ thương mại không quá 5% mật độ xây dựng.

Khu resort Evason AnaMandara cũ sẽ thành cụm công trình ngôi làng ven biển Nha Trang. Các công trình cũ sẽ tháo dỡ, một số được giữ lại và cải tạo phục vụ thương mại nhưng mật độ xây dựng không quá 5%.

Bãi biển Nha Trang ken kín du khách, người dân địa phương trong những ngày nắng nóng. Ảnh: X.H

Khu phức hợp bảo tàng Yersin được cải tạo từ nhà nghỉ dưỡng 378 của Bộ Công an và kết hợp với công viên Yersin cạnh bên. Đây sẽ là nơi tôn vinh di sản của bác sĩ Yersin; khám phá lịch sử, văn hóa và khung cảnh tuyệt đẹp tại địa điểm quyến rũ này. Ngoài khu phức hợp bảo tàng Yersin, khu vực này còn có sân bóng chuyền, cầu ngắm cảnh và công viên Yersin, bến tàu, bar biển và khu ăn uống ngoài trời.