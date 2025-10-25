Khẩn trương chỉnh quy hoạch 'đất vàng' số 1 Lý Thái Tổ thành công viên, hoàn thành cuối năm 25/10/2025 08:00

(PLO)- TP.HCM sẽ điều chỉnh quy hoạch khu "đất vàng" số 1 Lý Thái Tổ rộng 4,4 ha thành công viên công cộng kết hợp không gian tưởng niệm nạn nhân Covid-19, dự kiến hoàn tất thủ tục trong quý IV-2025.

Mới đây, Văn phòng UBND TP.HCM đã có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại cuộc họp về dự án công trình công cộng tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

Sẽ điều chỉnh quy hoạch, hoàn thành thủ tục cuối năm nay

Theo đó, khu vực này sẽ được ưu tiên quy hoạch công viên công cộng kết hợp không gian tưởng niệm các nạn nhân Covid-19. Khu đất số 1 Lý Thái Tổ sở hữu vị trí đắc địa khi nằm giữa ba trục đường lớn Lý Thái Tổ, Hùng Vương và Trần Bình Trọng, đồng thời nằm gần các tuyến metro số 1 (kéo dài) và số 3 trong tương lai.

Trao đổi với pv PLO sáng 24-10, ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Quy hoạch - kiến trúc TP.HCM cho biết, khu đất ở số 1 Lý Thái Tổ có diện tích khoảng 4,4 ha tiếp giáp các trục giao thông chính.

Vừa qua, lãnh đạo UBND TP đã có chỉ đạo giao Sở Quy hoạch - kiến trúc phối hợp với UBND phường Vườn Lài nghiên cứu, đề xuất phương án quy hoạch khu đất này theo hướng hình thành công viên cây xanh, không gian sân chơi phục vụ cộng đồng. Đồng thời nghiên cứu lồng ghép bố trí khu vực đặt bia tưởng niệm đồng bào tử nạn do đại dịch Covid-19.

Chỉ đạo này được đưa ra trong bối cảnh, hiện nay tỉ lệ diện tích công viên cây xanh trong nội đô TP.HCM thấp so với tiêu chuẩn quy hoạch; đồng thời tiện ích công viên, không gian công cộng, sân chơi cho cộng đồng tại khu vực trung tâm chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ người dân.

Trước thực trạng trên, việc ưu tiên bố trí quỹ đất phục vụ phát triển mảng xanh, hình thành công viên công cộng tại các khu đất số 1 Lý Thái Tổ, là rất cần thiết, nhằm góp phần cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng đời sống người dân và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

"Thời gian tới, Sở sẽ phối hợp cùng phường thực hiện công tác điều chỉnh cục bộ quy hoạch tỉ lệ 1/2000, hiện theo quy hoạch 1/2000 là đất hỗn hợp, song song sẽ lập ra nhiệm vụ đầu bài cho đồ án quy hoạch chi tiết 1/500. Công tác này đang khẩn trương thực hiện, dự kiến hoàn thành thủ tục pháp lý về quy hoạch trong quý 4-2025" - ông Ngân nói.

Bước đi đúng đắn, phù hợp

Đại diện Sở NN&MT TP.HCM ngày 24-10 cho biết, liên quan đến khu đất số 1 Lý Thái Tổ, Sở đã có văn bản báo cáo Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang. Theo đó, Sở NN&MT TP đã đề xuất giải pháp và các bước thực hiện.

Cụ thể, để có cơ sở thực hiện dự án công trình công cộng tại khu đất Sở NN&MT TP đề xuất Bí thư Thành ủy TP.HCM xem xét trình tự thực hiện dự án theo một trong hai phương thức là đầu tư công hoặc đối tác công tư (Hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán).

Giai đoạn 1: Gồm 3 bước chung của 2 phương thức.

Bước 1: Sắp xếp, xử lý tài sản công, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phương án sắp xếp, xử lý đối với cơ sở nhà đất nêu trên theo phương án Bộ Ngoại giao trình. Thời gian thực hiện trong tháng 10.

Bước 2: Thông qua chủ trương chung, Thành ủy có ý kiến chỉ đạo Đảng ủy UBND TP để lãnh đạo, chỉ đạo chung về định hướng thực hiện dự án. Thời gian thực hiện trong tháng 10.

Bước 3: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP (đã được Thủ tướng phê duyệt) đối với khu vực số 1 Lý Thái Tổ.

UBND phường Vườn Lài thực hiện việc lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP đối với khu vực, Sở chuyên ngành thực hiện thẩm định và UBND TP phê duyệt theo thẩm quyền. Thực hiện hoàn thành trong tháng 11-2025.

Giai đoạn 2: Gồm 7 bước đối với phương thức đầu tư công (dự kiến khởi công tháng 7-2026) và 6 bước đối với phương thức đối tác công tư (dự kiến khởi công trong tháng 2-2026).

"Sở NN&MT đã có báo cáo cụ thể các bước thực hiện của dự án. Sau khi thống nhất phương thức thực hiện, các Sở - ngành và đơn vị có liên quan sẽ phối hợp thực hiện theo trình tự"- đại diện Sở NN&MT TP.HCM chia sẻ.

