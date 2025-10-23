TP.HCM điều chỉnh quy hoạch để thực hiện dự án bến Nhà Rồng 23/10/2025 21:39

Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM (QHKT) vừa có văn bản gửi Sở Tài chính về việc thực hiện nghiên cứu phương án quy hoạch tổng thể khu đất Cảng Khánh Hội.

Theo Sở QHKT, về phương án quy hoạch và định hướng không gian kiến trúc khu đất, hiện nay tỉ lệ diện tích công viên cây xanh trong khu vực nội đô TP còn rất thấp so với tiêu chuẩn quy hoạch. Đồng thời, các tiện tích công viên, không gian công cộng, sân chơi cho cộng đồng tại khu vực chưa đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân.

Việc quy hoạch khu đất Cảng Khánh Hội theo định hướng ưu tiên bố trí quỹ đất phát triển mảng xanh. Ảnh: NHƯ NGỌC

Việc đề xuất phương án quy hoạch và định hướng ưu tiên bố trí quỹ đất phát triển mảng xanh, hình thành công viên đa chức năng phục vụ cộng đồng; kết hợp các tiện ích công viên, không gian công cộng, sân chơi cộng đồng tại khu vực này sẽ góp phần cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững là nhiệm vụ cấp thiết.

Căn cứ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đã được Thủ tướng phê duyệt, Sở QHKT đề xuất sơ bộ phương án quy hoạch tổng mặt bằng khu đất Cảng Khánh Hội như sau:

Tổng diện tích khu vực nghiên cứu là khoảng 31,5 ha;

Về chức năng, khu công viên cây xanh với các tiện ích công cộng, không gian vui chơi giải trí phục vụ người dân và cảng hành khách quốc tế.

Về cơ cấu sử dụng đất (trên diện tích toàn khu không bao gồm phần diện tích Bến Nhà Rồng - Bảo Tàng Hồ Chí Minh và đất quốc phòng): Đất công viên cây xanh khoảng 60%; đất công trình công cộng khoảng 20%; đất cảng quốc tế khoảng 20%.

Cũng theo Sở QHKT, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cụ thể sẽ được xác định trong quá trình triển khai ở bước lập điều chỉnh đồ án quy hoạch phân khu theo quy định.

Về phương án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, định hướng mở rộng về phía Cảng Khánh Hội, lộ giới đường sẽ được Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất cụ thể, bảo đảm đáp ứng nhu cầu hạ tầng khu vực trong tương lai.

Về trình tự thủ tục quy hoạch thực hiện: Việc quy hoạch khu đất Cảng Khánh Hội theo định hướng ưu tiên bố trí quỹ đất phát triển mảng xanh, hình thành công viên đa chức năng phục vụ cộng đồng.

Đồng thời kết hợp các tiện ích công viên, không gian công cộng, sân chơi cộng đồng, tại khu vực, góp phần cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và hướng tới mục tiêu phát triển đô thị bền vững.

Nhằm đảm bảo về mặt pháp lý, Sở QHKT kiến nghị giao UBND phường Xóm Chiếu rà soát các quy định tại Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2024 để báo cáo rà soát và điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị khu trung tâm hiện hữu TP.HCM tại Tiểu khu cảng quận 4, phường 12, 13 và 18, quận 4 cũ theo đúng quy định.

Sau khi đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch được phê duyệt, UBND phường Xóm Chiếu có kế hoạch rà soát, lựa chọn đơn vị tư vấn để lập đồ án quy hoạch chi tiết lệ 1/500, quy hoạch tổng mặt bằng thẩm định và phê duyệt theo quy định.