TP.HCM: rà soát lại quy trình, phương án thiết kế các công trình chỉnh trang đô thị 04/02/2026 20:19

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở VH&TT và các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ lưỡng quy trình, thủ tục pháp lý, các phương án thiết kế, thi công của các đơn vị tài trợ đối với các công trình chỉnh trang đã, đang và sẽ thực hiện.

Ngày 4-2, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được về thực hiện chủ trương chỉnh trang đô thị trên địa bàn TP.

Trong thời gian qua, thực hiện chủ trương của Thường trực Thành ủy về đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng đô thị, trong đó có việc sử dụng các khu đất trống làm công viên, vườn hoa tạm nhằm tạo mỹ quan đô thị, bổ sung không gian sinh hoạt công cộng cho người dân; tránh lãng phí nguồn lực đất đai của TP.

Công viên tạm tại khu đất số 8 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa. Ảnh: THUẬN VĂN

Một số công trình đã và đang được khẩn trương hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc.

Mặc dù các sở, ngành, đơn vị đã thực hiện đúng theo chủ trương, quy trình và quy định; phù hợp nguyên tắc bảo tồn di tích và chi tiết kiến trúc, có tính mỹ quan tổng thể với kiến trúc cảnh quan đô thị.

Tuy nhiên một số nội dung chưa có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất giữa các sở, ngành, chưa kịp thời báo cáo, tham mưu UBND TP.HCM phương án xử lý phát sinh UBND TP.HCM đã ghi nhận các ý kiến khác nhau, phản hồi của người dân và dư luận xã hội, nhất là trên không gian mạng.

Chính vì vậy, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở VH&TT và các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ lưỡng quy trình, thủ tục pháp lý, các phương án thiết kế, thi công của các đơn vị tài trợ đối với các công trình chỉnh trang đã, đang và sẽ thực hiện. Tuyệt đối không để tình trạng chưa thống nhất giữa các sở, ngành trong quá trình tổ chức thực hiện và kịp thời báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền phương án xử lý phát sinh (nếu có).

Đồng thời tăng cường tổ chức kiểm tra thực địa, trao đổi với đơn vị tài trợ để thống nhất phương án thiết kế, tổ chức thi công phù hợp, đúng theo tiến độ, đưa vào phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bên cạnh đó, cần chủ động tiếp nhận thông tin, ý kiến góp ý của các nhà chuyên môn, chuyên gia trong quá trình thiết kế, thi công, khai thác, sử dụng; dự báo các tình huống phát sinh nếu có; kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền khách quan, toàn diện về chủ trương đúng đắn của TP và sự tham gia của các nhà tài trợ, các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các công trình thể hiện tinh thần cầu thị, lắng nghe và kịp thời xử lý các ý kiến đóng góp của nhân dân.

Chủ tịch UBND TP.HCM giao UBND các phường, xã và đặc khu tăng cường đối thoại, vận động nhân dân trong khu vực thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị; huy động sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức và các nhà tài trợ trong việc thực hiện các chương trình chỉnh trang đô thị theo hướng xã hội hóa.