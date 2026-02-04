Công viên số 1 Lý Thái Tổ sẽ được đưa vào sử dụng trước ngày 10-2 04/02/2026 17:37

(PLO)- Đến nay, công trình công viên số 1 Lý Thái Tổ đã cơ bản hoàn tất các hạng mục chính.

Ngày 4-2, Sở Xây dựng TP.HCM đưa ra kế hoạch tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1 công viên số 1 Lý Thái Tổ.

Theo báo cáo của công ty TNHH ĐT&PT Đô thị Vũng Tàu, đến nay công trình đã cơ bản hoàn tất các hạng mục chính.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ đã cơ bản hoàn tất các hạng mục chính. Ảnh: NC

Dự kiến đến trước 8-2, đơn vị sẽ hoàn tất việc thi công và tổ chức nghiệm thu, đưa vào sử dụng trước ngày 10-2, ngày 12-2 sẽ tổ chức lễ khánh thành công viên này.

Mới đây, các đơn vị thi công đã hoàn tất việc lắp đặt biểu trưng “Giọt nước”, biểu tượng của trung tâm khu công viên, đồng thời lắp đặt hạng mục bậc đá, hệ thống kỹ thuật và không gian xung quanh.

Biểu tượng “Giọt nước" là điểm nhấn đặc biệt của công trình có phần khoét rỗng hình trái tim ở trung tâm khối giọt nước.

Khối tượng được chế tác bằng inox gương, chu vi 13 m, cao khoảng 6 m, có bề mặt phản chiếu không gian xung quanh và hình ảnh con người.