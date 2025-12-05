TP.HCM: Hướng xử lý 7 biệt thự trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ 05/12/2025 21:19

(PLO)- TP.HCM yêu cầu rà soát biệt thự cũ, hoàn tất quy hoạch và bàn giao mặt bằng khu đất số 1 Lý Thái Tổ trước ngày 10-12-2025.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp triển khai dự án công trình công cộng tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài).

Theo đó, UBND TP.HCM giao nhiệm vụ rõ ràng cho các sở, ngành, UBND phường và nhà tài trợ nhằm bảo đảm tiến độ, pháp lý và an toàn kết cấu trước khi khởi công các hạng mục công viên, đài tưởng niệm trên khu đất rộng gần 3,7 ha này.

Cụ thể, trong 7 biệt thự nằm trong khu đất, ba công trình (số 2, 3, 4) xuất hiện nhiều vết nứt ở kết cấu chịu lực, bê tông ngấm nước, bong tróc, rêu mốc, bị xâm thực nghiêm trọng, làm suy giảm chất lượng tổng thể.

4 công trình còn lại (số 1, 5, 6, 7) không phát sinh hư hỏng ảnh hưởng đến khả năng chịu lực nên tiếp tục được duy trì. Trên cơ sở này, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất chủ trương xử lý theo hướng vừa bảo đảm an toàn, vừa phù hợp pháp lý.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc (hội đồng phân loại biệt thự) rà soát, phân loại bốn công trình (số 1, 5, 6, 7) còn đảm bảo kết cấu và các công trình liên quan trên địa bàn, bảo đảm tính pháp lý và phù hợp chủ trương đã được Thành ủy thông qua.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ. Ảnh: THUẬN VĂN

Đối với 3 biệt thự bị hư hỏng nghiêm trọng, Sở Xây dựng phải đối chiếu các quy định pháp luật về bàn giao, tiếp nhận tài sản công, xử lý công trình xuống cấp và kết quả kiểm định để hoàn thiện thủ tục pháp lý, báo cáo UBND TP trước ngày 15-12-2025.

Ngoài ra, UBND TP giao UBND phường Vườn Lài phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500 khu đất số 1 Lý Thái Tổ theo thẩm quyền, hoàn tất trước ngày 10-12-2025.

Quy hoạch phải thể hiện vị trí các công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm tạo thuận lợi cho các thủ tục về đất đai và hành chính sau này. Trong quá trình lập quy hoạch, phường và Sở Quy hoạch - Kiến trúc được yêu cầu tổ chức lấy ý kiến thẩm định song song và lấy ý kiến cộng đồng dân cư theo đúng quy định.

Sở Xây dựng tiếp tục giữ vai trò đầu mối, bám sát tiến độ, định kỳ báo cáo vào ngày 15 và 30 hằng tháng. Các đơn vị liên quan phải sớm di dời trạm điện, tháo dỡ trụ quảng cáo, thu hồi đèn chiếu sáng trên vỉa hè các tuyến Lý Thái Tổ - Hùng Vương để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Với mặt bằng số 2 Hùng Vương, Sở Xây dựng được giao đôn đốc Tập đoàn VNPT đảm bảo tiến độ giai đoạn 2 của dự án; đồng thời 2 đơn vị phải nhanh chóng thống nhất bàn giao phần diện tích mặt bằng trống phục vụ thi công.

Liên quan mặt bằng số 2 Hùng Vương, Sở Xây dựng được giao đôn đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) bàn giao phần diện tích mặt bằng trống (không bao gồm công trình) để phục vụ thi công giai đoạn 1 theo quy hoạch được duyệt, trước ngày 5-12-2025.

Đồng thời, Sở phải phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo tiến độ thi công giai đoạn 2 của dự án.