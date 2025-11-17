Tháo dỡ 3 biệt thự cũ trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ 17/11/2025 15:49

(PLO)- Ba căn biệt thự cũ trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ đã bị xâm thực và ăn mòn lớn, làm suy giảm chất lượng kết cấu công trình nên TP.HCM quyết định tháo dỡ.

Khu biệt thự cũ tại số 1 Lý Thái Tổ, nơi có ba mặt tiền giáp các tuyến đường Lý Thái Tổ – Hùng Vương – Trần Bình Trọng (phường Vườn Lài, TP.HCM) đang được tiến hành chỉnh trang để chuyển đổi công năng thành công viên và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19.

Trưa 17-11, ghi nhận tại hiện trường cho thấy một số công nhân, kĩ sư cùng phương tiện cơ giới đang có mặt ở công trường. Một vài căn biệt thự xuống cấp nặng đang được tháo dỡ, xung quanh là nhiều mảnh vỡ và xà bần nằm rải rác.

Ba trong bảy biệt thự cũ trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ đang được tháo dỡ.

Những biệt thự này được xây dựng trước năm 1975, khuôn viên được phát quang cây cối để thông thoáng và sạch sẽ hơn. Trước đó, nơi đây từng bị bao phủ bởi cỏ dại.

Xung quanh các biệt thự đã được phát quang, thông thoáng hơn.

Các căn biệt thự đã xuống cấp.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Phúc Tiến đồng tình với việc xây dựng đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 nhưng cho rằng công viên không chỉ đơn thuần là nơi có cây xanh, ghế đá mà cần bảo tồn các công trình kiến trúc liên quan.

Ông Tiến đề nghị giữ lại 7 tòa biệt thự cũ, vốn là nhà khách đối ngoại, để làm không gian văn hóa như thư viện, triển lãm, nơi biểu diễn nghệ thuật. Những hoạt động này sẽ bổ sung tiện ích và giá trị văn hóa cho cộng đồng.

Trả lời về các biệt thự trong khuôn viên số 1 Lý Thái Tổ, ông Nguyễn Minh Nhựt - Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM cho biết: "Các biệt thự này không phải là Di sản văn hoá và cũng không nằm trong danh sách kiểm kê di tích nên không thuộc lĩnh vực của khối Di sản văn hoá".