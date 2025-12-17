Khu công nghiệp Tân Đức: Phá vỡ mọi giới hạn địa lý, sở hữu tọa độ kim cương 17/12/2025 11:43

(PLO)- Nằm sát TP.HCM, Đồng Nai, sân bay, cảng biển, cao tốc… khu công nghiệp Tân Đức được xem là nằm ở vị trí chiến lược không thể sao chép.

Ngày 17-12, tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết tỉnh đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật hàng loạt công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sân bay Phan Thiết, một trong 12 điểm cầu truyền hình trực tiếp.

5 công trình trọng điểm

Lễ khánh thành, khởi công lần này không chỉ là dấu mốc hoàn thành công việc mà còn là sự kiện kết nối chiến lược, mở rộng không gian phát triển cho toàn khu vực.

Nổi bật nhất, tâm điểm của sự kiện tại Lâm Đồng là lễ khánh thành sân bay Phan Thiết- hạng mục quân sự do Quân chủng Phòng không – Không quân làm chủ đầu tư, là một trong 12 điểm cầu chính được truyền hình trực tiếp vào ngày 19-12. Sự kiện này khẳng định vị thế chiến lược quốc phòng – an ninh và mở ra cánh cửa cho hạng mục hàng không dân dụng sắp tới.

Phối cảnh cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Ảnh PN.

Bốn dự án còn lại được khởi công và khánh thành đồng loạt, tạo thành chuỗi liên kết hạ tầng, kinh tế, an sinh xã hội mạnh mẽ.

Cụ thể, khởi công dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Đây là dòng chảy giao thông huyết mạch, rút ngắn khoảng cách kết nối Đà Lạt với khu vực kinh tế trọng điểm phía nam. Khởi công dự án kho xưởng xây sẵn cho thuê HLI - Nam Hà 2, nằm giáp ranh Đồng Nai, sẵn sàng đón làn sóng đầu tư dịch chuyển; khánh thành dự án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an sinh cho người dân khu vực.

Phối cảnh KCN Tân Đức.

Đặc biệt là khánh thành dự án xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Tân Đức: dự án tiên phong, tạo bước nhảy vọt về thu hút vốn đầu tư và phát triển công nghiệp phụ trợ.

Vị thế độc tôn – cửa ngõ kết nối vàng

Khu công nghiệp Tân Đức, tọa lạc tại xã Tân Minh, Lâm Đồng, với diện tích 300 ha, tổng mức đầu tư 1.200 tỉ đồng do Sonadezi Bình Thuận làm chủ đầu tư, đang nổi lên như một ngôi sao sáng trên bản đồ công nghiệp phía Nam. Với tỉ lệ giải phóng mặt bằng đạt hơn 96% và sắp chính thức khánh thành, khu công nghiệp Tân Đức đã sẵn sàng bứt phá.

Khu công nghiệp Tân Đức nằm sát nhiều sân bay, cảng biển lớn trong khu vực.

Một chuyên gia với kinh nghiệm lâu năm trong phân tích kinh tế vùng, khẳng định khu công nghiệp Tân Đức không chỉ là một khu công nghiệp thông thường, mà là một "căn cứ hậu cần chiến lược" nằm ở vị trí địa lợi gần như hoàn hảo.

Đây là trường hợp hiếm hoi khai thác được ưu thế tiệm cận cao cấp với chi phí cạnh tranh.

Khu công nghiệp nằm sát Quốc lộ 1, nhưng điều khiến nó trở nên đắc địa là khoảng cách chỉ 3 km đến địa giới tỉnh Đồng Nai và hơn 3 km đến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Điều này có nghĩa là mọi hàng hóa, nguyên vật liệu đều có thể dễ dàng tiếp cận TP.HCM, sân bay quốc tế Long Thành (chỉ 75 km) và đặc biệt là cảng nước sâu Cái Mép (chỉ 90 km). Sự kết nối này biến Tân Đức thành một phần không thể tách rời của Khu kinh tế trọng điểm phía Nam – Đông Nam Bộ.

Khu công nghiệp nằm sát quốc lộ 1, sát cao tốc Bắc - Nam.

Lợi thế lớn nhất phải kể đến là đường Tân Minh – Sơn Mỹ khi hoàn thành. Tuyến giao thông này sẽ rút ngắn khoảng cách di chuyển theo Quốc lộ 55, đưa khu công nghiệp Tân Đức chỉ còn vài chục km so với địa giới hành chính TP.HCM (qua Bà Rịa – Vũng Tàu). Vị trí này mở ra cánh cửa đón đầu làn sóng dịch chuyển sản xuất…

Lợi thế kép cho nhà đầu tư khi doanh nghiệp tại khu công nghiệp được hưởng lợi từ chi phí nhân công dồi dào, giá thuê mặt bằng phải chăng so với mặt bằng chung. Việc tập trung vào các lĩnh vực giá trị cao như công nghiệp hỗ trợ, thiết bị điện - điện tử, cơ khí chính xác càng khẳng định tầm nhìn dài hạn của khu công nghiệp, biến nơi đây thành "sân sau" lý tưởng để các tập đoàn lớn đặt cơ sở sản xuất, phục vụ logistics và xuất khẩu qua Cái Mép – Long Thành.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kiểm tra đường sá trong khu công nghiệp.

Mặc dù còn hai ngày nữa mới khánh thành nhưng tính đến thời điểm hiện nay, khu công nghiệp Tân Đức đã thu hút được bảy dự án đầu tư, gồm hai dự án trong nước, năm dự án nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 725 tỉ đồng và hơn 22 triệu USD, diện tích đất cho thuê 31 ha.

Như vậy đến nay khu công nghiệp này đã nâng tổng diện tích đất cho thuê khoảng 62/210 ha đất thương phẩm, tỉ lệ lấp đầy 29%.

Mọi thứ đã sẵn sàng để chuẩn bị khánh thành.

Ngoài ra, khu công nghiệp đã ký thoả thuận thuê đất với tám dự án khác, với tổng mức đầu tư đăng ký 1.000 tỉ đồng và 14,5 triệu USD, diện tích đất cho thuê dự kiến khoảng 50 ha và sẽ lấp kín toàn khu công nghiệp trong năm 2026. Đây là minh chứng rõ nhất cho tiềm năng vượt trội, không còn bị giới hạn bởi ranh giới hành chính mà được định vị bằng lợi thế giao thương.

Với một vị thế chiến lược không thể sao chép, nơi những con đường cao tốc, sân bay, cảng biển lớn hội tụ, Tân Đức đã chính thức được đặt vào trung tâm của bản đồ kinh tế phương Nam. Từ đây, Lâm Đồng sẽ không chỉ còn là ngàn hoa, biển xanh, đại ngàn mà còn là ánh bạc lấp lánh của những nhà xưởng công nghệ cao, là nguồn cảm hứng cho các nhà đầu tư vẽ nên bức tranh thịnh vượng.