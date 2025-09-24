Sân bay Phan Thiết: Giấc mơ cất cánh sau 10 năm khởi công 24/09/2025 19:12

(PLO)- Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư sân bay Phan Thiết thuộc thẩm quyền của HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 23-9, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết (sân bay Phan Thiết), hạng mục hàng không dân dụng.

Đường vào sân bay Phan Thiết khánh thành tháng 8-2025. Ảnh PN

Theo đó, xét đề nghị của UBND tỉnh Lâm Đồng về chủ trương chấm dứt hình thức đầu tư BOT theo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), chuyển sang hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư đối với dự án sân bay Phan Thiết hạng mục hàng không dân dụng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến: Căn cứ theo các quy định hiện hành, thẩm quyền chấm dứt hợp đồng dự án, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án sân bay Phan Thiết (hạng mục hàng không dân dụng) thuộc HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng căn cứ các quy định pháp luật nêu trên để thực hiện việc chấm dứt hợp đồng dự án, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sân bay Phan Thiết (hạng mục hàng không dân dụng) theo thẩm quyền, tuân thủ quy định pháp luật.

Bộ Tài Chính, Bộ Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp, hướng dẫn UBND tỉnh Lâm Đồng trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trước đó Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng đã đồng ý phê duyệt danh mục công trình sử dụng lưỡng dụng tại sân bay Phan Thiết.

Phối cảnh sân bay Phan Thiết.

Sân bay Phan Thiết được khởi công từ năm 2015 gồm hạng mục quân sự do Bộ Quốc phòng đầu tư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; hạng mục hàng không dân dụng từng được phê duyệt ở cấp 4C, nhưng sau đó điều chỉnh lên cấp 4E, với mục tiêu phục vụ hơn 2 triệu khách/năm vào năm 2030 và trên 3 triệu khách/năm vào năm 2050.

Nút thắt cốt lõi nằm ở việc sử dụng lưỡng dụng các công trình quân sự đã đầu tư sẵn, bao gồm đường cất hạ cánh, đường lăn và các hạng mục hạ tầng khác. Việc này không chỉ tránh lãng phí nguồn lực quốc gia khi tận dụng tối đa tài sản đã hoàn thiện mà còn rút ngắn đáng kể thời gian triển khai hạng mục dân dụng.

Sau khi Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận sáp nhập, việc có hai sân bay trong một tỉnh (Phan Thiết và Liên Khương) trở thành lợi thế hiếm có. Lâm Đồng trở thành tỉnh thứ sáu tại Việt Nam sở hữu hai sân bay dân dụng (sau TP.HCM, Đà Nẵng, Gia Lai, An Giang và Đắk Lắk).

Đầu tháng 8-2025, Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời đề xuất đầu tư hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết.

Khu nhà ở công vụ sân bay Phan Thiết.

Công ty kiến nghị cho phép chuyển đổi hình thức đầu tư dự án từ BOT sang hình thức đầu tư kinh doanh theo quy định tại Luật đầu tư; cho phép một số hạng mục tài sản công đặc biệt của sân bay Phan Thiết được sử dụng chung giữa quân sự và dân dụng, đảm bảo khai thác hiệu quả tài sản đã đầu tư.

Công ty cũng kiến nghị cho phép áp dụng quy định chấp thuận chủ trương nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư do dự án thuộc trường hợp cho thuê đất được miễn tiền sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều 124 Luật đất đai.

Công văn mới nhất này được xem là đã tháo gỡ nút thắt quan trọng, mở ra cơ sở pháp lý để sớm điều chỉnh chủ trương đầu tư, vượt qua nhiều thủ tục và khởi động hạng mục hàng không dân dụng sau đúng một thập kỷ khởi công.

10 năm, từ dự án BOT tới những thay đổi hành chính, sân bay Phan Thiết đã trải qua đủ thăng trầm. Với những động thái mới nhất từ Chính phủ, đã đến lúc sân bay Phan Thiết có thể tin giấc mơ về những chuyến bay dân dụng đầu tiên sẽ không còn xa.