Sẵn sàng khởi công sân bay Phan Thiết trong thời gian sớm nhất

UBND tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức họp trực tuyến với các địa phương trong tỉnh nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II-2025.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng

Trong quý I, tỉnh Bình Thuận có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 8,1%; chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Quang cảnh cuộc họp.

Tiến độ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp quý I tăng gấp 4,98 lần so với cùng kỳ. Các khu công nghiệp đã thu hút thêm 2 dự án gồm Dự án Nhà máy sản xuất gạch trang trí Novita, vốn đăng ký 300 tỷ đồng; dự án đầu tư nước ngoài Nhà máy sản xuất giày thể thao, vốn đăng ký 35 triệu USD.

Trong quý, trên địa bàn tỉnh có 7 dự án đầu tư ngoài ngân sách được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, tăng 16,67% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký 1.514 tỷ đồng. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 120, giảm 12,4% so cùng kỳ; số vốn đăng ký mới 673,89 tỷ đồng…

Lĩnh vực du lịch tiếp tục phát triển, toàn tỉnh đón 2,6 triệu lượt khách (tăng 13,76% so cùng kỳ), doanh thu đạt 7.050 tỷ đồng (tăng 16,24% so cùng kỳ). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 275 triệu USD (tăng 30,25% so cùng kỳ). Sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định; sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 53.810 tấn (đạt 22,1% kế hoạch, tăng 7,6% so cùng kỳ).

Thu ngân sách Nhà nước được triển khai tích cực, tổng thu ngân sách ước đạt 3.126 tỷ đồng (tăng 1,83% so cùng kỳ). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ quý I ước đạt 30.400 tỷ đồng, đạt 24,48% kế hoạch, tăng 13,07% so cùng kỳ.

Một góc TP Phan Thiết.

Từ đầu năm đến nay không có tàu cá, ngư dân Bình Thuận vi phạm vùng biển nước ngoài. Lắp đặt thiết bị VMS cho 100% tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên đang hoạt động; tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác vùng biển xa...

Sẵn sàng khởi công sân bay Phan Thiết

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy cho rằng tiến độ thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của các dự án tuy được chỉ đạo quyết liệt nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế đặt ra.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Mặt khác, vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư chưa được tháo gỡ kịp thời, nhất là công tác xác định giá đất cụ thể để bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất đang còn rất chậm. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản còn hạn chế…

Đường 719B ven biển của Bình Thuận.

Người đứng đầu UBND tỉnh nhấn mạnh năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bứt phá để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, khẩn trương triển khai công tác sắp xếp tổ chức bộ máy cấp xã theo chỉ đạo của Trung ương, tiến tới sắp xếp cấp huyện, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh. Tập trung công tác thu ngân sách; bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý ngành Thuế cần khai thác các nguồn thu còn dư địa, tiềm năng. Sở Nông nghiệp và Môi trường đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất cụ thể để cải thiện nguồn thu từ đất của tỉnh.

Đường vào sân bay Phan Thiết.

Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án Khu công nghiệp Tân Đức, Khu công nghiệp Sơn Mỹ 2, dự án Kho cảng khí LNG Sơn Mỹ... Ngoài ra, cần nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư; thực hiện các thủ tục, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi… để thu hút các nhà đầu tư.

Chủ động triển khai các nhiệm vụ có liên quan thuộc trách nhiệm của tỉnh thuộc dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua tỉnh; giải quyết các thủ tục để sẵn sàng khởi công sân bay Phan Thiết hạng mục hàng không dân dụng trong thời gian sớm nhất, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Máy bay quân sự đã cất hạ cánh tại sân bay Phan Thiết.

Đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các dự án đầu tư công, nhất là các công trình trọng điểm; đẩy mạnh hơn nữa tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025; hoàn thiện trình phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn 2050…