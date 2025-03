Bộ Công an thông báo kết quả giải quyết tin tố giác tại dự án Thanh Long Bay 19/03/2025 09:20

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định không có dấu hiệu tội phạm và đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Thiếu tướng Trần Minh Tiến, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa ký thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm tại dự án Thanh Long Bay, Bình Thuận.

Dự án Thanh Long Bay nhìn từ trên cao.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận được đơn tố giác tội phạm tố cáo lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận và các cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ khi giao đất cho Công ty Cổ phần Trung Sơn Bắc không qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Đơn còn tố giác lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để phân lô, bán nền tại Dự án Khu biệt thự Hòn Lan và Dự án Khu du lịch Hòn Lan (nay là Dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Thanh Long Bay), xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam.

Một góc dự án Thanh Long Bay.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, tháng 12-2003, UBND tỉnh Bình Thuận ban hành quyết định giao 99,7 ha đất tại xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam cho Công ty TNHH XD - TM - KD nhà Trung Sơn để xây dựng Khu du lịch Hòn Lan.

Đến tháng 12-2004 thu hồi và giao khu đất có diện tích hơn 100.000 m² cho Công ty Trung Sơn để xây dựng Dự án khu biệt thự Hòn Lan… mà không tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất là đúng theo quy định tại Luật Khuyến khích đầu tư trong nước; Luật Đất đai.

Cổng vào dự án Thanh Long Bay.

Việc UBND tỉnh Bình Thuận ra Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư vào năm 2009 và giao UBND huyện Hàm Thuận Nam phối hợp Sở TN&MT cập nhật phần diện tích 47,38 ha chuyển sang đất ở của dự án vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện Hàm Thuận Nam trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định là phù hợp với quy định.

Dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Thanh Long Bay mới chỉ được UBND tỉnh Bình Thuận quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch các cấp, tính tiền sử dụng đất ở để xác định nghĩa vụ tài chính đối với Chủ đầu tư theo quy định pháp luật. Do đó không có căn cứ xác định vi phạm quy định của pháp luật đất đai về cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và các vi phạm khác về đất đai của Dự án đến thời điểm hiện tại.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thấy: Nội dung đơn tố cáo là không có căn cứ; không có sự việc phạm tội đối với vụ việc nêu trên.

“Căn cứ khoản 1 Điều 157, khoản 1 Điều 158 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo để UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các Sở, ngành chức năng phối hợp với Công ty Cổ phần Trung Sơn Bắc tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư, đất đai, tài chính, xây dựng của Dự án theo đúng quy định pháp luật”, Thông báo của Bộ Công an nêu.