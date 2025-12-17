Vụ truy sát ở quán nhậu tại Gia Lai: Tạm giữ hình sự 2 thanh niên gây án 17/12/2025 13:33

(PLO)- Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự Phan Văn Thuận và Phan Văn Hòa, 2 người gây ra vụ án mạng khiến 1 người chết 3 người bị thương ở quán nhậu.

Ngày 17-12, lãnh đạo UBND phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai, xác nhận 2 thanh niên gây ra vụ án mạng khiến 1 người chết và 3 người bị thương tại quán nhậu trên địa bàn đã ra đầu thú.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự đối với Phan Văn Thuận (30 tuổi) và Phan Văn Hòa (24 tuổi, ngụ làng Jut 1, xã Ia Hrung, Gia Lai) để phục vụ công tác điều tra.

Công an đang tạm giữ hình sự 2 thanh niên gây ra vụ án mạng tại quán nhậu. Ảnh: CA

Nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định, trong lúc ngồi nhậu tại quán OZ, nhóm của Phan Văn Thuận xảy ra mâu thuẫn với bàn bên cạnh rồi lấy hung khí đuổi đánh người dẫn tới án mạng, thương tích.

Như PLO đưa tin, khoảng 4 giờ ngày 17-12, có 2 nam thanh niên mang theo dao, mã tấu vào quán nhậu BBQ OZ (tổ dân phố 3, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), tấn công nhiều người ngay trong quán.

Hình ảnh lúc sự việc xảy ra được camera ghi lại.

Hậu quả, anh MVH (18 tuổi, ngụ phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) tử vong; 3 người bị thương đang điều trị ở bệnh viện là anh NHTH (28 tuổi), NTTN (18 tuổi, cùng ngụ phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) và 1 phụ nữ.