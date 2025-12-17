Hiện thực hóa khát vọng sân bay Long Thành - Bài cuối Bài toán kết nối và khai thác tiềm năng sân bay Long Thành 17/12/2025 06:00

(PLO)- Đồng Nai xác định sân bay Long Thành sẽ là “hạt nhân” trong định hướng phát triển kinh tế với mạng lưới hạ tầng giao thông đồng bộ, logistics, công nghệ và dịch vụ quốc tế, nơi hội tụ dòng chảy thương mại, đầu tư, tri thức.

Để hình dung rõ hơn tầm quan trọng của sân bay Long Thành khi đưa vào khai thác, báo Pháp Luật TP.HCM có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Kim Long, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đồng Nai.

Sân bay Long Thành - “hạt nhân” trong định hướng phát triển kinh tế

. Phóng viên: Ông đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của sân bay Long Thành khi đưa vào khai thác trong thời gian tới đây, thưa ông?

Ông Nguyễn Kim Long, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đồng Nai.

+ Ông Nguyễn Kim Long (ảnh): Dự án sân bay Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia, nằm trong top 16 dự án sân bay được mong chờ nhất thế giới. Khi sân bay Long Thành hoàn thành và đưa vào khai thác vào năm 2026 chắc chắn sẽ tạo cú hích mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của tỉnh cũng như cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đồng Nai sẽ bước vào “kỷ nguyên tăng trưởng mới”, GRDP hoàn toàn có thể duy trì ở mức hai con số, nguồn thu ngân sách bứt phá, vị thế kinh tế của tỉnh sẽ được nâng tầm trên bản đồ kinh tế quốc gia và khu vực.

Đồng Nai xác định sân bay Long Thành sẽ là “hạt nhân” trong định hướng phát triển kinh tế của tỉnh thời gian tới. Sân bay Long Thành sẽ trở thành “trái tim” của mạng lưới logistics, công nghệ và dịch vụ quốc tế, nơi hội tụ dòng chảy thương mại, đầu tư, tri thức. Đây cũng là biểu tượng của ý chí và trí tuệ Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của Đồng Nai - địa phương sẵn sàng bứt phá về phát triển kinh tế. Hướng tới việc đưa sân bay Long Thành trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực. Sau khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, dự kiến có thể đóng góp vào tăng trưởng kinh tế hằng năm 3%-5% cho GDP của nước ta.

Triển khai đồng bộ ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm

. Khi sân bay Long Thành được đưa vào sử dụng, Đồng Nai sẽ tận dụng cơ hội này như thế nào để phát triển kinh tế?

+ Khi sân bay Long Thành được đưa vào vận hành khai thác sẽ là cơ hội mang tính đột phá không chỉ cho Đồng Nai mà cho toàn vùng Đông Nam Bộ. Tỉnh Đồng Nai đã chuẩn bị kỹ lưỡng trong nhiều năm qua và đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm biến cơ hội này thành động lực tăng trưởng mới.

Trong đó, chúng tôi đang triển khai đồng bộ ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Phát triển các đô thị vệ tinh; hình thành các trung tâm dịch vụ - logistics quy mô lớn; tạo dựng hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, cạnh tranh cao, phải là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Đúng 16 giờ ngày 15-12, chuyến bay kỹ thuật thử nghiệm cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất đã hạ cánh xuống đường băng số 1 sân bay Long Thành. Ảnh: VŨ HỘI

Do đó, hiện nay tỉnh Đồng Nai cũng đang khẩn trương triển khai các dự án nền tảng cho hệ sinh thái hàng không - logistics theo quy hoạch phát triển hệ thống đô thị vệ tinh xung quanh sân bay Long Thành như TP cảng hàng không, khu công nghiệp hàng không, khu thương mại tự do (Free Trade Zone) và trung tâm điều hành hãng hàng không. Đặc biệt Đồng Nai đang nghiên cứu hình thành khu thương mại tự do gắn với sân bay Long Thành với diện tích hơn 8.500 ha tích hợp bốn khu chức năng gồm: Sản xuất; logistics; tài chính - thương mại - dịch vụ; nghiên cứu đổi mới sáng tạo - kinh tế số; tổng vốn đầu tư ước tính ít nhất khoảng 16 tỉ USD.

Để khai thác tối đa lợi thế sân bay, tỉnh đang tập trung phát triển các cụm logistics - dịch vụ chiến lược với diện tích khoảng 100 ha như trung tâm logistics phía nam sân bay Long Thành nằm trong Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp; trung tâm logistics phía đông bắc sân bay nằm trong Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn; trung tâm logistics Phước An. Đặc biệt, trung tâm logistics tổng kho trung chuyển miền Đông với diện tích khoảng 650 ha nằm tại tổng kho trung chuyển miền Đông (Trảng Bom).

Đây chính là “thỏi nam châm” để chúng tôi thu hút các tập đoàn đa quốc gia, tạo ra giá trị gia tăng cao, góp phần quan trọng vào chỉ số tăng trưởng GRDP.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối vùng đồng bộ

. Ông có thể cho biết hiện nay Đồng Nai đang đẩy mạnh xây dựng hệ thống giao thông kết nối với sân bay Long Thành khi đưa vào khai thác như thế nào?

+ Để khai thác lợi thế khi sân bay Long Thành được đưa vào vận hành khai thác trong thời gian tới, tỉnh đang ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông kết nối vùng đảm bảo đồng bộ, hiện đại, kết nối đa phương thức giữa sân bay Long Thành với hệ thống cảng biển, đường cao tốc, đường sắt và các đô thị trong vùng. Cụ thể là kết nối các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Dầu Giây - Tân Phú, đến đường vành đai 3 - vành đai 4, cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành tạo nên một mạng lưới hạ tầng chiến lược giúp Đồng Nai trở thành cửa ngõ logistics - công nghiệp của toàn vùng Đông Nam Bộ.

Việc hình thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển đô thị vệ tinh và các trung tâm dịch vụ quanh sân bay. Đây là nền tảng kết nối cứng, đồng bộ với mô hình đô thị sân bay, tận dụng sân bay Long Thành làm hạt nhân kéo theo các trung tâm công nghiệp, logistics, dịch vụ thương mại phát triển theo chiều rộng - tạo thành trục tăng trưởng quốc gia.

Công tác thi công đang được chủ đầu tư gấp rút đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: CTV

Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X mới đây, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua nghị quyết đầu tư ba dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để kết nối giao thông từ TP.HCM, sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành như cầu Cát Lái, cầu Long Hưng (Đồng Nai 2) và tuyến metro nối dài từ ga Suối Tiên đến sân bay Long Thành.

Các dự án này sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và khai thác hiệu quả không gian đô thị, cảng biển, sân bay Long Thành. Đây là các công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ giữa Đồng Nai và TP.HCM mà cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Chúng tôi tin chắc rằng với sự phát triển đồng bộ về hạ tầng giao thông, logistics, dịch vụ thương mại quy mô lớn lấy sân bay Long Thành làm trọng tâm sẽ thu hút mạnh mẽ đầu tư trong và ngoài nước, chất lượng cao, có giá trị gia tăng lớn.

. Xin cảm ơn ông.