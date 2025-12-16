TP.HCM chính thức đưa vào hoạt động bến xe buýt Lê Minh Xuân 16/12/2025 12:14

(PLO)- Bến xe buýt Lê Minh Xuân chính thức đi vào hoạt động từ ngày 16-12, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông công cộng và hình thành điểm trung chuyển quan trọng ở khu vực phía Tây TP.HCM.

Ngày 16-12, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, Sở Xây dựng TP.HCM đã tổ chức lễ công bố đưa vào hoạt động bến xe buýt Lê Minh Xuân.

Toàn cảnh bến xe buýt Lê Minh Xuân.

Bến xe phục vụ khu vực phía Tây thành phố

Ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Trung tâm cho biết, bến xe buýt Lê Minh Xuân được khởi công xây dựng từ năm 2023 và hoàn thành trong năm 2025, tổng diện tích 13.993,14 m², tổng mức đầu tư 69,958 tỉ đồng, tại khu đất tiếp giáp đường Võ Hữu Lợi, đối diện cầu Cống 4 Kênh B, xã Bình Lợi.

Ông Phạm Ngọc Dũng, Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng.

Bến xe có quy mô tiếp nhận 51 xe buýt cùng thời điểm, góp phần giải quyết nhu cầu đậu đỗ, tổ chức điểm đầu cuối ổn định cho các tuyến xe buýt tại khu vực phía Tây thành phố.

Dự án được đầu tư đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và công trình phụ trợ như: bãi đỗ xe, hệ thống đường nội bộ, khu vực chờ đón - trả khách, khối nhà quản lý –-điều hành, phòng chờ hành khách, khu bán vé, căn tin….

Bến xe buýt Lê Minh Xuân chính thức được đưa vào khai thác từ hôm nay, tiếp nối chuỗi các công trình hạ tầng xe buýt được hoàn thành trong năm 2025.

Bến xe hiện khai thác 3 tuyến xe buýt.

Trong giai đoạn trước mắt, Trung tâm tổ chức kết nối các tuyến xe buýt số 22 (bến xe quận 8-khu công nghiệp Lê Minh Xuân), 61 và 73 (bến xe buýt Chợ Lớn - KCN Lê Minh Xuân) về hoạt động tại Bến xe buýt Lê Minh Xuân nhằm tạo điểm đầu cuối ổn định.

Các tuyến xe buýt này đang khai thác với phương tiện có sức chứa từ 40 đến 55 chỗ, với khoảng 38 phương tiện hoạt động mỗi ngày, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và người lao động tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân và các khu vực lân cận.

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh mạng lưới tuyến xe buýt, nghiên cứu bổ sung các tuyến kết nối với bến xe buýt Lê Minh Xuân, từng bước hình thành điểm trung chuyển hành khách tại khu vực phía Tây Thành phố, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng.

Ông Ngô Hải Đường - Trưởng phòng Quản lý vận tải Đường bộ (Sở Xây dựng TP.HCM).

Mở rộng hoạt động giao thông công cộng

Ông Ngô Hải Đường - Trưởng phòng Quản lý vận tải Đường bộ (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết để cải thiện hoạt động của hệ thống giao thông công cộng, kế hoạch sắp tới của sở cũng có nhiều giải pháp. Đơn cử như kế hoạch mở rộng và phát triển hệ thống bến bãi xe buýt, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận.

Ngay trước Tết Dương lịch, TP.HCM sẽ công bố đưa vào vận hành một số tuyến xe buýt điện sử dụng năng lượng sạch, tiêu biểu là tuyến 33 và tuyến 50.

Các đại biểu thực hiện nghi thức đưa bến xe vào sử dụng.

Song song đó, thành phố sẽ triển khai chính sách vé liên thông cho các loại hình giao thông công cộng như xe buýt và metro, với các gói vé ngày, tuần, tháng, tạo sự linh hoạt và tiết kiệm chi phí cho người sử dụng.

Hệ thống thẻ vé điện tử cũng sẽ được mở rộng trên hơn 100 tuyến xe buýt, dự kiến hoàn thành trong năm 2025 và tiếp tục áp dụng cho các tuyến xe buýt khác vào năm 2026.

Dự án có mức đầu tư gần 70 tỉ.

Đáng chú ý, TP.HCM tổ chức đấu thầu 25 tuyến xe buýt, dự kiến đưa vào khai thác khoảng 500 xe buýt điện từ đầu năm 2026, qua đó nâng tỉ lệ xe buýt điện lên khoảng 50% tổng số phương tiện.

Mục tiêu dài hạn đến năm 2030 là 100% xe buýt trên địa bàn thành phố sử dụng điện, góp phần giảm phát thải và cải thiện chất lượng môi trường đô thị.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng đang rà soát, hoàn thiện đề án phát triển giao thông công cộng, hướng tới từng bước hạn chế việc sử dụng phương tiện cá nhân, xây dựng một hệ thống giao thông văn minh, hiện đại và bền vững cho TP.HCM.