Clip: Từ buồng lái, khoảnh khắc lịch sử máy bay Boeing 787 đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành 16/12/2025 14:50

16 giờ ngày 15-12, máy bay Boeing 787 mang số hiệu VN 5001 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất và hạ cánh an toàn xuống sân bay Long Thành. Đây là chuyến bay kỹ thuật thử nghiệm, chuẩn bị cho chuyến bay thương mại chính thức đầu tiên đến sân bay Long Thành dự kiến diễn ra vào ngày 19-12.

Clip dưới đây ghi lại những hình ảnh từ buồng lái trong hành trình đặc biệt này:

Clip: Khoảnh khắc từ buồng lái máy bay Boeing 787 VN 5001 hạ cánh an toàn xuống sân bay Long Thành. VNA.

Boeing 787 Dreamliner là dòng máy bay thân rộng do Boeing chế tạo, hiện có kích thước lớn nhất trong đội bay của Vietnam Airlines. Máy bay được trang bị hai động cơ phản lực, tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, sức chứa khoảng 340 hành khách, tầm bay dài, đáp ứng hiệu quả các đường bay quốc tế.

Dự kiến ngày 19-12, sân bay Long Thành sẽ đón ba chuyến bay chính thức đầu tiên. Chuyến bay mở màn tiếp tục sử dụng tàu bay Boeing 787 của Vietnam Airlines, chở các đại biểu và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đến Long Thành. Hai chuyến tiếp theo do Vietjet Air và Bamboo Airways khai thác, dự kiến sử dụng tàu bay A321 và A330, bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Long Thành, chỉ chở tổ bay và nhân viên kỹ thuật.