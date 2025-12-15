Sẽ có 3 chuyến bay đáp xuống sân bay Long Thành vào ngày 19-12 15/12/2025 18:04

(PLO)- Vietnam Airlines, Bamboo Airways và Vietjet Air sẽ lần lượt khai thác ba chuyến bay chính thức đầu tiên đến sân bay Long Thành trong sáng 19-12.

Ngày 15-12, Cục Hàng không có văn bản gửi ba hãng hàng không Vietnam Airlines, Bamboo Airways và Vietjet Air về việc tổ chức các chuyến bay chính thức đầu tiên tại sân bay Long Thành vào ngày 19-12.

Theo đó, Vietnam Airlines sẽ khai thác máy bay thân rộng Boeing 787, khởi hành từ sân bay Nội Bài lúc 6 giờ 15 ngày 19-12, chở đại biểu và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Chuyến bay dự kiến hạ cánh tại sân bay Long Thành lúc 8 giờ cùng ngày.

Trong khi đó, Bamboo Airways và Vietjet Air sẽ sử dụng máy bay thân hẹp A320/A321, khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 8 giờ sáng 19-12. Hai chuyến bay này chở tổ bay và nhân viên kỹ thuật, dự kiến đến sân bay Long Thành lúc 8 giờ 40 cùng ngày.

Đường băng số 1 sân bay Long Thành đã hoàn thiện, còn nhà ga cần thêm 6 tháng nữa. Ảnh: ACV

Đây là ba chuyến bay đầu tiên khai thác chính thức tại sân bay Long Thành, đánh dấu cột mốc khai trương sân bay có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Về công tác dịch vụ mặt đất, Cục Hàng không cho biết Vietnam Airlines sẽ do Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) đảm nhiệm. Đối với Bamboo Airways và Vietjet Air, dịch vụ mặt đất do Công ty CP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) cung cấp.

Nguồn nhiên liệu hàng không cho máy bay của Vietnam Airlines sẽ do Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (SKYPEC) cung ứng. Riêng Bamboo Airways và Vietjet Air được yêu cầu chủ động rà soát, tính toán để bảo đảm đủ nhiên liệu cho chặng bay khứ hồi; trường hợp cần thiết sẽ làm việc với SKYPEC để được cấp nhiên liệu tại sân bay Long Thành.

Đối với công tác sửa chữa, bảo dưỡng máy bay, Vietnam Airlines sẽ do Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO) thực hiện. Bamboo Airways và Vietjet Air chủ động tự bảo đảm hoặc làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ khi phát sinh nhu cầu.

Cục Hàng không cũng yêu cầu các hãng chủ động phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Long Thành chuẩn bị đầy đủ các điều kiện khai thác hệ thống sân đường khu bay; bố trí máy bay, tổ lái và nhân viên kỹ thuật theo yêu cầu. Đồng thời, các hãng cần làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không để thống nhất phương án phục vụ các chuyến bay trong ngày 19-12.

Bên cạnh đó, các hãng phải phối hợp với Cục Hàng không hoàn tất thủ tục cấp phép bay và làm việc với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) để thực hiện các thủ tục an ninh hàng không theo quy định.

Đại diện Bamboo Airways và các hãng hàng không cho biết đang khẩn trương sắp xếp nguồn lực, hoàn tất các thủ tục cần thiết để bảo đảm khai thác chuyến bay đầu tiên đến sân bay Long Thành trong sáng 19-12.