Máy bay lớn nhất của Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Long Thành 15/12/2025 16:12

(PLO)- Đúng 16 giờ chiếc máy bay Boeing 787 mang số hiệu VN5001 của hãng hàng Vietnam Airlines đã hạ cánh xuống sân bay Long Thành.

Đúng 16 giờ ngày 15-12, chiếc máy bay Boeing 787 mang số hiệu VN5001 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã hạ cánh xuống sân bay Long Thành.

Đây là chuyến bay kỹ thuật chỉ có tổ bay và nhân viên kỹ thuật, không chở khách, chở hàng hóa.

Chiếc máy bay đầu tiên hạ cánh tại Sân bay Long Thành. Ảnh: VŨ HỘI

Thành phần tham gia chuyến bay kỹ thuật gồm đại diện Nhà chức trách Hàng không Việt Nam, tổ bay hãng Hàng không Quốc gia Vietnam Airlines và đội ngũ kỹ thuật.

Máy bay Boeing 787, loại máy bay lớn nhất của Việt Nam. Đây là chiếc máy bay cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lúc 15 giờ. Sau khi đáp xuống Sân bay Long Thành, máy bay sẽ bay trở lại sân bay Tân Sơn Nhất.

Máy bay Boeing 787, loại máy bay lớn nhất của Việt Nam. Ảnh: VŨ HỘI

Với chuyến bay chính thức đầu tiên đến sân bay Long Thành theo kế hoạch thực hiện vào ngày 19-12-2025, sẽ có 3 máy bay của 3 hãng hàng không bay từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) hạ cánh xuống sân bay Long Thành sau đó sẽ bay về sân bay Nội Bài.

Chiếc máy bay bắt đầu hạ cánh đường băng Sân bay Long Thành. Ảnh: VŨ HỘI

Lãnh đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết đến nay công tác chuẩn bị cho việc thực hiện chuyến bay kỹ thuật, chuyến bay chính thức đến sân bay Long Thành cơ bản hoàn thành. Các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị mặt đất đã được lắp đặt hoàn thiện để phục vụ đón các chuyến bay.