Thủ tướng kiểm tra sân bay Long Thành trước ngày đón chuyến bay đầu tiên. 14/12/2025 18:48

Chiều 14-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra Dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành trước khi đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19-12 từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đến Sân bay Long Thành.

Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), thời gian vừa qua ACV đã chỉ đạo các nhà thầu tăng cường các mũi thi công, nhân sự, thiết bị đảm bảo bám sát tiến độ thi công và quyết tâm hoàn thành cơ bản gói thầu trước 19-12-2025 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác đi kiểm tra thực tế khu vực đậu đỗ của nhà ga hành khách. Ảnh: VŨ HỘI.

"Hiện nay, tất cả các gói thầu của dự án đang được ACV tổ chức thi công đồng loạt trên toàn bộ mặt bằng công trường. Các Liên danh nhà thầu đã huy động hàng trăm mũi thi công, hơn 15.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân, người lao động. Hiện sân bay đã sẵn sàng đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19-12", lãnh đạo ACV cho biết thêm.

Tại sân bay Long Thành, Thủ tướng cùng đoàn công tác Trung ương đã đi kiểm tra tiến độ khu vực đường cất hạ cánh, sân đỗ của máy bay. Thủ tướng kiểm tra kỹ khu vực nhà ga hành khách vì đây được coi là trái tim của sân bay, tháp không lưu được coi là "khói óc" của sân bay, nguồn điện cho sân bay, nguồn nước, xăng dầu...

Lãnh đạo ACV báo cáo Thủ tướng về tiến độ thực hiện dự án. Ảnh: VŨ HỘI.

Tại buổi làm việc Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện với sự quyết tâm cao nhất vì các hạng mục chính của sân bay đã được hoàn thành. Vì vậy Thủ tướng Phạm Minh Chính các đơn vị cố gắng hoàn thành việc trang trí như trồng cỏ, hoa ở khu vực sân đỗ trong những ngày tới.

"Ngoài các nhà thầu huy động tối đa tranh thủ “3 ca, 4 kíp” làm việc ngày đêm. Cái gì mà không làm máy móc được thì làm thủ công vì vậy Quân khu 7 - Bộ Quốc phòng chi viện thêm lực lượng để quân dọn dẹp. Việc này không chỉ làm đến ngày 19-12, mà khi đến sân bay xong, khi cần lực lượng quân đội thì phải có", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu lực lượng công an bảo vệ an ninh, an toàn sân bay. Cục Cảnh sát PCCC rà soát đảm bảo an toàn PCCC vì việc này rất quan trọng. UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp cơ quan chức năng đảm bảo an toàn tốt nhất cho việc an toàn bay.

Thủ tướng trao đổi với lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Quốc phòng về công tác an ninh, đảm bảo an toàn cho sân bay. Ảnh: VŨ HỘI.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan Bộ, ngành, UBND TP HCM, UBND tỉnh Đồng Nai để khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành, phát triển kinh tế hàng không tại sân bay và xác định đây là trung tâm phát triển kinh tế hàng không, khu đô thị hàng không...

Yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh bàn giao mặt bằng, một số công trình của Đồng Nai kết nối sân bay Long Thành. ACV hoàn thiện các hạng mục để đón chuyến bay kỹ thuật và khai thác vào năm 2026 đúng tiến độ theo kế hoạch.



Thủ tướng phát biểu tại biểu làm việc. Ảnh: VŨ HỘI.

Sau khi kiểm tra sân bay Long Thành, Thủ tướng biểu dương các Bộ ngành như Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp - Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính đã nỗ lực hoàn thành các hạng mục liên quan trực tiếp.

Thủ tướng cũng đánh giá rất cao nỗ lực và biểu dương chủ đầu tư ACV, các nhà thầu, kỹ sư, công nhân, làm việc mấy năm nay đã quyết tâm để phát triển, khai thác, quản lý vận hành sân bay hiệu quả nhất.

Thủ tướng yêu cầu yêu cầu nhanh chóng hoàn thiện các tuyến giao thông kết nối với sân bay Long Thành. Ảnh: VŨ HỘI.

Bên cạnh đó Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu nhanh chóng hoàn thiện các tuyến giao thông kết nối với sân bay Long Thành làm sao đường phải đồng bộ, thông thoáng và giữa TP.HCM sân bay Tân Sơn Nhất đến Sân bay Long Thành. Tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh xây dựng tuyến Mero Suối Tiên đến Sân bay Long Thành...