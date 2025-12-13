Toàn cảnh sân bay Long Thành chuẩn bị đón chuyến đầu tiên

(PLO)- Đường băng, đài kiểm soát không lưu và các bộ phận kỹ thuật tại sân bay Long Thành đã hoàn thiện, sẵn sàng đón chuyến bay đầu tiên hạ cánh vào tuần sau
Sân bay Long Thành thực hiện công tác vệ sinh đường cất hạ cánh (đường băng) và đường lăn, chuẩn bị cho chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày 19-12 Theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) các hệ thống kỹ thuật như radar dẫn đường, giám sát; hệ thống chuyển điện văn hàng không AMHS và khí tượng hàng không đều được trang bị đầy đủ, sẵn sàng kỹ thuật theo cơ chế dự phòng nhiều lớp (multi-layer redundancy) Tháp không lưu cao 123 m được ví là "khối óc" của sân bay Long Thành cũng gần hoàn thiện, chuẩn bị cho chuyến bay kỹ thuật ngày 15-12 và chuyến bay đặc biệt ngày 19-12. Tại ca bin điều hành bay tầng 21, toàn bộ thiết bị đã được lắp đặt, tinh chỉnh và thử nghiệm xong. Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho biết đã sẵn sàng cho chuyến bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay Long Thành. Hiện hệ thống kỹ thuật hoàn thiện 100%, phương thức bay tối ưu, nhân lực đạt chuẩn quốc tế. Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành đã triển khai công tác đấu nối, đóng điện vào Trung tâm năng lượng. Đây là hạng mục giữ vai trò then chốt trong việc cung cấp điện cho toàn bộ nhà ga hành khách. Việc đấu nối và đóng điện thành công không chỉ tạo điều kiện để kiểm tra, chạy thử các hệ thống điện – kỹ thuật, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng nhằm triển khai đồng bộ các hạng mục trong giai đoạn nước rút, hướng tới chuyến bay kỹ thuật đầu tiên. Hệ thống đèn tín hiệu trên đường băng số 1 của sân bay Long Thành được bật sáng. Theo Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành, hiện đã cho đèn trên đường băng bật sáng để kiểm tra. ACV cho biết đã huy động thêm 1.000 kỹ sư, công nhân, nâng tổng nhân sự trên công trường sân bay Long Thành lên hơn 15.000 người nhằm kịp tiến độ đón chuyến bay đầu tiên. Những ngày này, ACV yêu cầu các nhà thầu thi công 3 ca, 4 kíp, làm ngày đêm để hoàn thiện các hạng mục trọng yếu như đường cất hạ cánh số 1, đường lăn, sân đỗ tàu bay và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách. Sân bay Long Thành đã sẵn sàng đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19-12.
Sân bay Long Thành rộng khoảng 5.000 ha, giai đoạn một rộng 1.810 ha, khởi công ngày đầu năm 2021, công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Theo dự kiến ngày 19-12, sân bay Long Thành sẽ có chuyến bay kỹ thuật đầu tiên và khai thác thương mại giữa năm 2026.