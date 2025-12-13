Toàn cảnh sân bay Long Thành chuẩn bị đón chuyến đầu tiên

Sân bay Long Thành rộng khoảng 5.000 ha, giai đoạn một rộng 1.810 ha, khởi công ngày đầu năm 2021, công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Theo dự kiến ngày 19-12, sân bay Long Thành sẽ có chuyến bay kỹ thuật đầu tiên và khai thác thương mại giữa năm 2026.