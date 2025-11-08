Thủ tướng: Các tuyến cao tốc nối sân bay Long Thành phải hoàn thành trước ngày 19-12 08/11/2025 20:38

(PLO)-Thủ tướng yêu cầu các tuyến cao tốc nối đến sân bay Long Thành phải thông thoáng và hoàn thành trước ngày 19-12.

Chiều 8-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến phiên họp thứ 21 Ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, trong đó có dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Thủ tướng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu kết luận cuộc họp, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng cảm ơn sự đóng góp của các bộ, ngành, đặc biệt là các địa phương có đường cao tốc đi qua, đã rất nỗ lực để có được kết quả như ngày hôm nay.

Với tinh thần này, Thủ tướng nói nếu tiếp tục nỗ lực nữa thì có thể vượt mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra là 3.000 km đường cao tốc, 1.700 km đường ven biển.

Ông đề nghị Bộ Xây dựng kiểm soát chặt chẽ tiến độ để hoàn thành nhiệm vụ này và dự kiến đến ngày 19-12, chúng ta sẽ khánh thành đường cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau.

“Nguyên tắc là mục tiêu không thay đổi, vì vậy các bộ, các ngành, các địa phương, các nhà thầu, tư vấn… tất cả vì Tổ quốc, tất cả vì Nhân dân, tất cả vì sự phát triển của đất nước, tất cả vì mục tiêu chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, chủ động làm theo thẩm quyền, vượt quá thẩm quyền thì báo cáo. Đảng đã lãnh đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đã đồng hành, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi nên chỉ có bàn làm, không bàn lùi…” – Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương “không để anh em cô đơn trên công trường”; có vướng mắc gì thì đề xuất ngay, không để đến họp ban chỉ đạo mới nói thì quá cả tháng rồi; phải chủ động đề xuất tháo gỡ vướng mắc 24 đoạn, tuyến, cái nào đang dở dang thì phải đầu tư cho xong, những đoạn tuyến này đi qua các địa phương chưa làm xong thì không đầu tư cái mới.

Tổng quát lại, Thủ tướng cho rằng muốn đạt được mục tiêu này thì phải quyết tâm phải rất cao, nỗ lực phải rất lớn, hành động phải rất quyết liệt; trong phân công phải “6 rõ” là rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời gian.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu các Phó Thủ tướng làm trưởng đoàn tiếp tục kiểm tra, rà soát tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm. Đối với một số dự án còn khối lượng nhiều như Đồng Đăng – Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng và Tuyên Quang – Hà Giang.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu Chính phủ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bộ Xây dựng tiếp tục chủ trì, theo dõi, tổng hợp, đôn đốc các địa phương tập trung triển khai hệ thống đường bộ ven biển, đảm bảo mục tiêu hết năm 2025 cả nước phải thực hiện 1.700km đường ven biển.

Đối với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Thủ tướng cho rằng hai tháng qua, khối lượng đạt được rất thấp. Với thời gian còn lại chỉ khoảng hai tháng, khối lượng còn rất lớn, ông đề nghị người đứng đầu Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) rà soát khối lượng, tăng tiến độ. Các cơ quan, bộ ngành nhất là ACV có giải pháp phù hợp để nâng cao khối lượng thi công tại hiện trường, phấn đấu mỗi tháng đạt trên 20% mới hoàn thành được…

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ngay tuần sau, từ ngày 10 đến 15-11 sẽ trực tiếp kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, kịp thời giải quyết các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ của dự án sân bay Long Thành.

Ông cũng yêu cầu tỉnh Đồng Nai thực hiện 3 km còn lại nối vào sân bay Long Thành phải hoàn thành và khánh thành trước ngày 19-12.

“Tóm lại, các tuyến đường cao tốc nối đến sân bay Long Thành phải thông thoáng và hoàn thành trước ngày 19-12, thì chúng ta mới khai thác được sân bay” – Thủ tướng chỉ đạo.