Cần Thơ: Đề xuất đầu tư Trung tâm tầm soát và điều trị ung thư kỹ thuật chuyên sâu 08/11/2025 08:39

(PLO)- Sở Y tế Cần Thơ đề xuất đầu tư Trung tâm tầm soát và điều trị ung thư kỹ thuật chuyên sâu tại khu đất 3ha, nằm liền kề dự án Bệnh viện Ung bướu quy mô 500 giường.

Vừa qua, Sở Y tế TP Cần Thơ đã có văn bản gửi Sở Tài chính, UBND TP đề xuất danh mục dự án mời gọi đầu tư vào TP đến năm 2030.

Dự kiến Trung tâm tầm soát và điều trị ung thư kỹ thuật chuyên sâu nằm liền kề dự án Bệnh viện Ung bướu TP, quy mô 500 giường.

Theo đó, sở đề xuất dự án đầu tư Trung tâm tầm soát và điều trị ung thư kỹ thuật chuyên sâu (bao gồm xạ trị proton).

Dự án đầu tư Trung tâm tầm soát và điều trị ung thư kỹ thuật chuyên sâu dự kiến bao gồm các hạng mục: Trung tâm sàng lọc và tầm soát ung thư kỹ thuật cao; Trung tâm tiêm ngừa phòng chống ung thư; Trung tâm thử nghiệm lâm sàng; Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D); Khoa điều trị theo yêu cầu (quy mô 100 giường).

Diện tích khu đất khoảng 3ha nằm liền kề dự án Bệnh viện Ung bướu TP, quy mô 500 giường.

Trong phụ lục XII kèm theo Quyết định số 1519/2023 của Thủ tướng phê duyệt quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã quy hoạch danh mục dự án Nâng cấp Bệnh viện Ung bướu, địa điểm tại quận Ninh Kiều, quận Ô Môn và Trung tâm chăm sóc sức khỏe.