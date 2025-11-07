Chủ tịch Cần Thơ chỉ đạo sửa cơ chế đặc thù cần bổ sung lĩnh vực giáo dục, y tế 07/11/2025 10:45

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết sẽ mời các hiệu trưởng trường đại học, giám đốc bệnh viện công, tư để nghe hiến kế về văn hoá, xã hội, cần cơ chế, chính sách thì đưa vào nghị quyết 45 về cơ chế đặc thù.

Ngày 7-11, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 để nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế, xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2025.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên kết luận cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đánh giá, trong tháng 10 có bước phát triển khá. Giá trị sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng 9,5%; tổng mức bán lẻ tăng 16,5%; xuất nhập khẩu tăng 11,4%; hoạt động du lịch tăng 24,86%... Như phân tích của Thống kê TP thì khả năng TP đạt tăng trưởng 8,1%-8,5%.

Bên cạnh các kết quả, Chủ tịch TP cũng chỉ ra những hạn chế ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội của TP. Trong đó, ông nhìn nhận việc tháng nào cũng nhắc đi nhắc lại, đó là tăng trưởng không đạt theo kịch bản 10,02%. Theo Chủ tịch Trương Cảnh Tuyên nếu tăng trưởng 10,02% thì quý IV phải đạt 17%, là bất khả thi! Ông cho rằng tăng trưởng tối đa cỡ 8,5%.

Cạnh đó, tỉ lệ giải ngân còn thấp; hoạt động chung của bộ máy chưa thật sự đi vào căn cơ…

Chủ tịch UBND TP đã phân tích các nguyên nhân khách quan, chủ quan, trong đó ông cho rằng tính dám làm, dám chịu trách nhiệm thì… chưa dám!

Ngoài 12 nhiệm vụ Sở Tài chính nêu ra trong báo cáo, người đứng đầu chính quyền TP yêu cầu Sở Nội vụ đẩy mạnh việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, các quỹ nhà nước ngoài ngân sách, khẩn trương xây dựng vị trí việc làm, đặc biệt cấp xã, phường thiếu người… Ông đề nghị Sở Nội vụ tham mưu làm nhanh, phải chốt thời điểm đến ngày nào chứ không thể chậm trễ được.

Cạnh đó, Sở Tài chính khẩn trương hoàn thành việc sửa nghị quyết 45 (của Quốc hội) về cơ chế đặc thù.

Theo ông Tuyên, cơ chế này mới có lĩnh vực kinh tế mà lĩnh vực văn hóa, xã hội chưa có. Do vậy, ông đề nghị lãnh đạo các sở phụ trách khối này như giáo dục, y tế, văn hóa cũng đề xuất xem cần cơ chế gì để bổ sung vào nghị quyết 45.

Theo nghị quyết đại hội đảng bộ TP thì Cần Thơ là trung tâm giáo dục, y tế chuyên sâu mà muốn chuyên sâu thì cần cơ chế chính sách gì? Chủ tịch TP đề nghị giám đốc hai Sở GD&ĐT và Y tế chuẩn bị báo cáo các trường đại học, các bệnh viện công, tư trên địa bàn nắm bắt tâm tư, khó khăn như thế nào. Lãnh đạo TP cũng sẽ mời các hiệu trưởng trường đại học, giám đốc bệnh viện công, tư để nghe hiến kế, cần thiết cơ chế, chính sách thì đưa vào nghị quyết 45.

Ngoài ra, ông chỉ đạo việc chuẩn bị tốt các nội dung trình HĐND TP tại kỳ họp chuyên đề trong tháng 11 và kỳ họp thường lệ cuối năm vào tháng 12. Quy hoạch chung và quy hoạch tích hợp cơ bản đến ngày 31-12-2025 phải hoàn thành; rà soát các kết luận thanh tra, kiểm toán; ngành NN&MT rà soát tham mưu chính sách điện gió…