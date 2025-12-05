Hồ Sông Quao thông báo giảm xả lũ xuống còn 50 m3/giây 05/12/2025 08:46

(PLO)- Công ty khai thác công trình thủy lợi thông báo giảm xả lũ hồ Sông Quao nhưng vẫn yêu cầu người dân đề phòng khi có mưa, lũ trở lại.

Sáng 5-12, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng, đã có công văn gửi UBND các xã, phường Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Hàm Liêm, Hàm Thắng, Phú Thủy về việc giảm xả lũ hồ Sông Quao.

Ngày 4-12, nhiều khu vực dân cư ở Bình Thuận ngập trên diện rộng.

Vào lúc 7 giờ ngày 5-12, mực nước hồ Sông Quao đạt cao trình 90,33 m (cao hơn mực nước dâng bình thường 0,16 m), lưu lượng đang điều tiết qua tràn khoảng 50 m³/giây.

Căn cứ số liệu quan trắc thủy văn trên lưu vực hồ Sông Quao, Công ty đã giảm lưu lượng xả điều tiết qua tràn từ 100 m³/giây xuống 50 m³/giây vào lúc 22 giờ đêm 4-12.

Công ty đề nghị UBND các xã, phường có liên quan thông báo kịp thời cho nhân dân vùng hạ du đập hồ chứa nước Sông Quao (dọc sông Cái) và cửa sông biết tình hình. Đồng thời vẫn phải đề phòng, chuẩn bị các phương án ứng phó, phòng tránh kịp thời trong trường hợp có mưa, lũ trở lại.

Nước tràn qua Quốc lộ 1.

Trước đó, vào 6 giờ sáng ngày 4-12, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận thông báo điều tiết tăng lưu lượng lên từ 350 + 500 m³/giây tùy thuộc vào lượng nước đến hồ và tình hình hạ lưu.

Ngay trong sáng cùng ngày, tình hình ngập lụt đã xảy ra trên diện rộng ở các xã, phường vùng hạ du; nước lũ còn tràn qua Quốc lộ 1, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết gây ngập lụt nghiêm trọng.