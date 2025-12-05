TP.HCM có chỉ đạo mới nhằm xử lý dứt điểm tình trạng hồ sơ trễ hạn 05/12/2025 07:01

(PLO)- Để cải thiện chỉ số PAR INDEX, SIPAS, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND cấp xã xử lý dứt điểm hồ sơ còn trễ hạn đang giải quyết, tiếp nhận hồ sơ trực tuyến không muộn hơn 8 giờ làm việc theo quy định.

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản chỉ đạo sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm để cải thiện chỉ số PAR INDEX (chỉ số cải cách hành chính), SIPAS (chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước) năm 2025.

Theo đánh giá của UBND TP.HCM, công tác cải cách hành chính còn một số hạn chế như việc thực hiện mệnh lệnh hành chính cấp trên còn chậm, hồ sơ còn trễ hạn, số lượng hồ sơ trực tuyến toàn trình và tỉ lệ số hóa hồ sơ còn thấp… ảnh hưởng đến kết quả chỉ số PAR INDEX, SIPAS của TP.

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo hồ sơ trực tuyến phải tiếp nhận trong 8 giờ. Ảnh: NGUYỆT NHI

Để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND cấp xã xử lý dứt điểm hồ sơ còn trễ hạn đang giải quyết; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đẩy nhanh việc giải quyết hồ sơ, hạn chế tình trạng trễ hạn.

Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến không muộn hơn 8 giờ làm việc theo quy định, đồng bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống một cửa điện tử TP và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thực hiện tiếp nhận và giải quyết dịch vụ công trực tuyến theo quy định, nâng cao tỉ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đảm bảo 70% theo Quyết định 1187 của Bộ Nội vụ về phê duyệt đề án xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cũng phải đẩy mạnh số hóa hồ sơ trong toàn bộ quy trình và cấp kết quả điện tử; tăng cường khai thác, tái sử dụng dữ liệu số hóa và ứng dụng dữ liệu dân cư. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch đề ra, xem công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng và huy động cả hệ thống chính trị để thực hiện; thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025 được cấp có thẩm quyền giao…

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, các sở, ngành, địa phương phải phối hợp với Sở KH&CN, Trung tâm Chuyển đổi số và các bộ, ngành để kết nối, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành, phục vụ việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp.

Rà soát hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp được thông suốt, hiệu quả. Tiếp nhận và xử lý kịp thời 100% phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Tổng đài 1022 của Thành phố.

Ngoài ra, phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện tốt, hiệu quả việc khảo sát hài lòng của người dân, khảo sát lãnh đạo quản lý theo yêu cầu của Bộ Nội vụ để phục vụ đánh giá, xác định chỉ số PAR INDEX, chỉ số SIPAS của TP năm 2025. Qua đó, đảm bảo đánh giá đúng những nỗ lực của chính quyền trong quản lý điều hành, thực hiện nhiệm vụ.

Văn phòng UBND TP.HCM có nhiệm vụ tiếp tục rà soát, cung cấp 100% thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính; tổng hợp tình hình giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, báo cáo UBND TP định kỳ hoặc đột xuất.

Sở Nội vụ tham mưu UBND TP phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính; Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP...